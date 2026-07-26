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Мессі вкотре пропустить Матч усіх зірок Вищої ліги футболу США та Канади

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Мессі вкотре пропустить Матч усіх зірок Вищої ліги футболу США та Канади
Ліонель Мессі замість шоу матиме канікули
фото: EFE

Аргентинець отримав дозвіл не брати участі у виставковому поєдинку

Нападник американського «Інтера Маямі» Ліонель Мессі не приїде на Матч усіх зірок МЛС-2026. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Athletic.

Керівництво Вищої ліги футболу США та Канади дозволило ветерану не брати участі в поєдинку. Причиною став виступ Мессі на Чемпіонаті світу 2026. Разом із національною командою він дійшов до фіналу та не мав літнього відпочинку.

Із тієї ж причини Матч усіх зірок МЛС пропустить співвітчизник і одноклубник восьмиразового володаря «Золотого м'яча» Родріго Де Пауль. Не побачать шанувальники футболу й бельгійського форварда Уго Кьойперса («Монтеррей») та оборонець збірної ПАР Мбекезелі Мбоказі. Вони теж брали участь в ЧС-2026.

Мессі перебрався за океан влітку 2023 року. З тих пір аргентинець жодного разу не взяв участі в шоу. Цьогоріч Матч усіх зірок запланований на 29 липня, а суперниками футболістів МЛС будуть виконавці мексиканської Ліги MX.

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі Major League Soccer (MLS) ФК Інтер Маямі

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