Мессі встановив рекорд фіналів Чемпіонату світу та повторив іще один

Ветеран укотре переписав історію турніру

Нападник збірної Аргентини вийшов у старті національної команди на фінал Чемпіонату світу 2026 проти Іспанії та встановив два досягнення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Squawka.

Аргентинець став найстаршим польовим футболістом у фіналах Кубка світу. У день поєдинку йому виповнилося 39 років 25 днів. Абсолютним рекордсменом залишається Діно Дзофф – італієць зіграв у вирішальному матчі Мундіалю-1982 в 40 років 133 дні.

Окрім того, Мессі повторив рекорд ексоборонця збірної Бразилії Кафу. Капітан «альбіселесте» зіграв у третьому фіналі чемпіонатів світу за кар'єру. Щоправда, бразилець мав серію вирішальних поєдинків (1994, 1998, 2002 роки), а лідер збірної Аргентини брав паузу (2014, 2022, 2026).

До трьох фіналів Кубка світу також дійшли два бразильці та два німці. Компанію Пеле та Роналдо склали Лотар Маттеус і П'єр Літтбарскі. Однак, кожен із цього квартету з різних причин зіграв лише в двох вирішальних поєдинках із трьох.

Вирішальні матчі ЧС-2026

На турнірі залишився один поєдинок. Напередодні збірна Франції поступилася Англії (4:6) у матчі за третє місце. Натомість фінал відбудеться 19 липня.

Збірна Іспанії матиме нагоду вдруге завоювати світовий титул. Зате для національної команди Аргентини потенційний тріумф стане четвертим в історії. «Альбіселесте» – чинні чемпіони планети.

Матч за третє місце Чемпіонату світу 2026:

Франція – Англія – 4:6

Фінал Чемпіонату світу 2026:

Іспанія – Аргентина

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.