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Ветеран збірної Бразилії офіційно приєднався до «Інтера Маямі» Мессі

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Ветеран збірної Бразилії офіційно приєднався до «Інтера Маямі» Мессі
Каземіро залишиться в Штатах після ЧС-2026
фото: EFE

Клуб Девіда Бекхема поповнився черговим зірковим футболістом

Американський «Інтер Маямі» підписав півзахисника Каземіро. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Бразилець уклав із «чаплями» контракт до кінця 2027 року. Сторони передбачили в угоді пункт пролонгації до літа 2029-го. Наразі Каземіро залишилося зачекати на отримання дозволу на роботу в США.

«Інтер Маямі» не заплатив за хавбека жодного цента. 1 липня ветеран став вільним агентом. Англійський «Манчестер Юнайтед» вирішив не пропонувати бразильцю новий контракт після чотирьох сезонів на «Олд Траффорд».

Каземіро в минулій кампанії провів 39 матчів у всіх турнірах. До свого активу досвідчений півзахисник записав дев'ять голів і два асисти. Раніше він виступав за мадридський «Реал», португальський «Порту» та «Сан-Паулу» на батьківщині.

До слова, володар Кубка Лібертадорес Філіпе Луїс став головним тренером французького «Монако». Бразилець підписав із монегасками контракт на два роки. Він обійняв посаду, що стала вакантною після відставки Себастьяна Поконьйолі.

Нагадаємо, нещодавно ексоборонець іспанської «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.

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Теги: Каземіро НОВИНИ ФУТБОЛУ

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