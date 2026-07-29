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Румунський клуб гравця збірної України пішов на радикальний крок після поразки в Лізі чемпіонів

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Румунський клуб гравця збірної України пішов на радикальний крок після поразки в Лізі чемпіонів
Вболівальникам румунського клубу дії керівництва не припали до душі
фото: ФК «Університатя Крайова»

«Університатя Крайова» планує проводити додаткові перевірки перед матчем-відповіддю з «Левскі»

Напередодні матчу-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між румунською «Універсітатею Крайова», за яку грає Олександр Романчук, та болгарським «Левскі» вибухнув гучний скандал через обмеження для фанатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Eurosport.ro.

Боротьба проти болгарських ультрас

Перший поєдинок команд завершився мінімальною перемогою «Левскі» з рахунком 1:0, тож матч у Крайові має визначити володаря путівки до наступного раунду кваліфікації. Однак ще до стартового свистка увага футбольної громадськості прикута не до спортивної складової, а до конфлікту навколо допуску болгарських уболівальників.

Після заворушень, які фанати «Левскі» влаштували під час виїзного матчу першого кваліфікаційного раунду проти боснійського «Бораца» з Баня-Луки, УЄФА заборонила прихильникам софійського клубу відвідувати наступний гостьовий матч. Попри це, болгарські ЗМІ повідомили, що частина ультрас планує придбати квитки до звичайних секторів стадіону «Іон Облеменко» та підтримати команду серед уболівальників господарів.

У відповідь керівництво «Універсітаті» запровадило додаткові заходи безпеки. На входах до стадіону вболівальники проходитимуть перевірку не лише квитків, а й документів, що посвідчують особу. Якщо під час контролю буде встановлено, що власник квитка є громадянином Болгарії або персональні дані не збігатимуться з інформацією, зазначеною під час купівлі, йому відмовлять у вході на арену, а сам квиток анулюють.

Неочікувана реакція ультрас румунів

Саме ці дії викликали різку реакцію з боку найактивнішої фанатської групи румунського клубу. На своїй сторінці у Facebook Peluza Nord опублікувала емоційну заяву, у якій звинуватила керівництво «Універсітаті» у підтримці дискримінаційної політики УЄФА та відмові від принципів, які, на думку фанатів, історично сповідував клуб.

«Як ти, наша рідна «Штіїнца», яка завжди мала в ДНК боротьбу за права та свободи, стаєш співучасником розриву між футболом та людьми? Як ти застосовуєш колективне покарання, яке заборонене навіть на війні Женевською конвенцією? Ти перетворюєшся на жандарма УЄФА – тієї самої УЄФА, яка при кожній нагоді безжально карає і нас. Якщо ти не могла через регламент допомогти цим людям бути поруч зі своєю командою, то мала бодай не заважати їм. Це негідно!».

Ультрас також оголосили про незвичну форму протесту. Вони заявили, що якщо клуб не перегляне свою позицію щодо допуску гостей, то під час матчу відмовляться від будь-яких провокацій, образ чи психологічного тиску на футболістів «Левскі». На їхню думку, несправедливо створювати ворожу атмосферу для команди, яку вже позбавили підтримки власних уболівальників.

Нагадаємо, що УЄФА оштрафувала суперника «Динамо» після матчу Ліги Європи

Теги: фанати ультрас НОВИНИ ФУТБОЛУ

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