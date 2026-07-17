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Фінал Чемпіонату світу 2026: аналітики назвали однозначного фаворита

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Фінал Чемпіонату світу 2026: аналітики назвали однозначного фаворита
Іспанія у півфіналі ЧС-2026 впевнено обіграла Францію
фото: Getty Images

Один з фіналістів отримав майже 60% на перемогу

Аналітики із запасом визначили фаворита у фіналі Чемпіонату світу 2026 з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на статистичний портал Opta.

У вирішальному матчі мундіалю зіграють чинні чемпіони Європи Іспанія та чинні чемпіони світу Аргентина. За результатами тисяч симуляцій фаворитом із перевагою в майже 20 відсотків вважають саме Іспанію: її шанси на перемогу оцінюють у 59.5%, тоді як Аргентини – у 40.5%.

Збірні Іспанії та Аргентини підходять до фіналу без жодної поразки на Чемпіонаті світу 2026. Іспанці розпочали турнір із нічиєї проти Кабо-Верде (0:0), після чого здобули шість перемог поспіль, тоді як Аргентина виграла всі сім своїх матчів на мундіалі.

Ще до старту чемпіонату світу саме Іспанію аналітики Opta вважали головним фаворитом турніру. Перед турніром чинні чемпіони Європи мали найвищі шанси на титул, тоді як Аргентина посідала четверте місце у рейтингу та поступалася шансами Франції й Англії.

Фінал стане лише другою офіційною зустріччю між командами. Єдиний попередній матч на чемпіонатах світу відбувся ще у 1966 році й завершився перемогою Аргентини (2:1). Відтоді збірні перетиналися лише в товариських іграх, де перевагу мала Іспанія – чотири перемоги у шести матчах, зокрема розгром 6:1 у 2018 році.

Іспанія в разі перемоги (або нічиєї в основний час) встановить новий рекорд за найдовшою серією без поразок в історії міжнародного футболу – 38 матчів. Наразі цей рекорд підопічні Луїса де ла Фуенте ділять з Італією.

Для Іспанії це буде шанс уперше з 2010 року стати чемпіоном світу, тоді як Аргентина претендує на другий поспіль титул після перемоги на мундіалі-2022.

Нагадаємо, словенця Славко Вінчіча призначено головним арбітром фіналу Чемпіонату світу 2026 з футболу між Іспанією та Аргентиною. Асистуватимуть 46-річному рефері на лініях його співвітчизники Томаж Кланчник та Андраж Ковачіч.

На Чемпіонаті світу 2026 Вінчіч відпрацював головним арбітром на трьох матчах, включаючи одну гру у плейоф: Бразилія – Марокко (1:1), Йорданія – Алжир (1:2) та Мексика – Еквадор (2:0) у 1/16 фіналу.

Фінал Чемпіонату світу 2026 відбудеться у неділю, 19 липня. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

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