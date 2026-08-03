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«Реал» не закрив трансфер на понад 100 млн євро через агентів – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Реал» не закрив трансфер на понад 100 млн євро через агентів – ЗМІ
Ян Діоманде досі не перебрався на «Бернабеу»
фото: EFE

Королівський клуб зіткнувся з неочікуваними проблемами при купівлі вундеркінда

Перехід Яна Діоманде з німецького РБ «Лейпциг» у мадридський «Реал» затримується через скаргу колишніх агентів нападника до ФІФА. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на AS.

Івуарієць залишається на півшляху в столицю Іспанії через конфлікт між колишніми та нинішніми представниками футболіста. Контора Maxidel Management звинуватила агентство Roc Nation у порушенні контракту. Саме остання веде перемовини з «Реалом».

Крапку в цьому спорі повинна поставити ФІФА. Водночас Діоманде може отримати тимчасовий статус, що дозволить завершити перехід. Обидва клуби зацікавлені в прозорості процесу, оскільки виплата комісійних невповноваженому посереднику обернеться для них штрафними санкціями.

Раніше «вершкові» узгодили трансфер Діоманде. Африканський вінгер коштуватиме іспанському гранду орієнтовно 135 млн євро. Нападник виступав у чемпіонаті Іспанії за «Леганес» у сезоні 2024/25.

Діоманде в минулій кампанії провів 36 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав 13 м'ячів і 10 результативних передач. На Чемпіонаті світу 2026 вінгер зіграв чотири поєдинки, в яких оформив один асист.

До слова, нещодавно «Реал» уклав рекордний контракт із відомою авіакомпанією. Королівський клуб продовжив співпрацю з еміратською компанію Emirates. Сторони продовжили співпрацю до 2031 року.

Нагадаємо, раніше «Реал» оголосив результати виборів президента гранда. Чинний президент отримав 65 % голосів членів клубу. Флорентіно Перес залишиться на посаді щонайменше до 2029 року.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Бундесліга ФК Реал (Мадрид)

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