Іспанія перервала 12-річну серію Франції без поразок в основний час у плейоф чемпіонатів світу

Востаннє французи поступалися в ігровий час у чвертьфіналі Чемпіонату світу 2014 у Бразилії

Іспанія у грі 1/2 фіналу Чемпіонату світу перервала 12-річну серію Франції без поразок в основний час у плейоф мундіалів. Про це повідомляє «Главком».

Поразка від Іспанії стала для Франції першою в матчах на світових першостях в основний час за останні 12 років без урахування серій пенальті.

Востаннє французи поступалися в ігровий час у чвертьфіналі Чемпіонату світу 2014 у Бразилії, зазнавши поразки від Німеччини (0:1).

Нагадаємо, збірна Іспанії перемогла Францію у 1/2 фіналу Чемпіонату світу з футболу.

Обидві команди розпочали матч доволі обережно, тому небезпечних моментів біля воріт майже не виникало аж до середини першого тайму. Люка Дінь необачно збив Ламіна Ямала у власному штрафному майданчику, і арбітр призначив пенальті.

Мікель Оярсабаль спокійно переграв Андре Онана – 1:0.

Початок другої половини зустрічі багато в чому нагадував дебют першого тайму. Французи більше контролювали м'яч, однак реальної небезпеки біля воріт суперника не створили.

Натомість збірна Іспанії майже одразу скористалася своєю нагодою. Дані Ольмо віддав ефектну передачу в дотик на хід Педро Порро, який увірвався до штрафного майданчика й точним ударом у правий нижній кут подвоїв перевагу своєї команди та встановив остаточний рахунок – 2:0.

До слова, аргентинець Мессі встановив антирекорд чемпіонатів світу. Він став першим футболістом в історії з двома нереалізованими пенальті впродовж одного турніру. Цьогоріч нападник не забив Австрії та Єгипту.