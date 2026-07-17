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«Ювентус» переманив одноклубника Довбика

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Ювентус» переманив одноклубника Довбика
Зекі Челік (другий праворуч) перебрався в Турин
фото: ФК «Ювентус»

«Стара синьйора» поцупила футболіста з-під носа конкурента

Оборонець Зекі Челік змінив італійську «Рому» на туринський «Ювентус». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Турок дістався «б'янконері» безкоштовно. 1 липня він став вільним агентом і вів перемовини зі столичним колективом про новий контракт. Та щойно «Рома» узгодила деталі договору з Челіком, того перехопив «Юве».

Учасник Чемпіонату світу 2026 підписав із туринцями контракт на три роки. За місце в основі він конкуруватиме з французом П'єром Калюлю та португальським оборонцем Жуаном Маріу. Останній повернувся з оренди в італійській «Болоньї».

Челік у минулому сезоні провів 45 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав один гол і чотири асисти. Турок у Вічному місті провів чотири роки.

До слова, міланський «Інтер» попрощався з квартетом футболістів. Колектив Крістіана Ківу покинули воротар Зоммер, оборонці Ачербі, де Врей та Дарміан. Контракти з ними були розраховані до 30 червня.

Нагадаємо, раніше «Болонья» призначила Доменіко Тедеско керманичем команди. Молодий фахівець підписав із «россоблу» контракт на два роки. Сторони передбачили опцію продовження співпраці ще на один.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Рома Серія А ФК Ювентус Зекі Челік

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