Кумир футбольних фанів Марокко замахнувся на крісло прем'єра

Голова футбольної федерації офіційно вступив у боротьбу за парламентську більшість

Президент Королівської федерації футболу Марокко та міністр, відповідальний за бюджет, Фузі Лекджаа офіційно приєднався до Партії автентичності та сучасності (PAM). Це стало одним із найгучніших політичних кроків напередодні парламентських виборів, які відбудуться в Марокко 23 вересня 2026 року. Як пише «Главком», про це пише видання Вloomberg.

Про вступ Лекджаа до партії оголосила координаторка її керівництва Фатіма Захра Ель-Мансурі під час засідання Національної ради PAM у місті Сале. Варто зазначити, що 56-річний Лекджаа відразу увійшов до політичного бюро партії – її найвищого керівного органу. Ель-Мансурі заявила, що партія залишається відкритою для фахівців національного рівня, а нові члени мають посилити її позиції.

«Завдяки своїй компетентності, популярності та громадянській позиції вони зміцнять Партію автентичності та сучасності», – сказала вона, представляючи Лекджаа та голову регіону Дахла-Уед-ед-Дахаб Янжу Ель-Хаттата.

За даними Bloomberg, вступ Лекджаа до PAM наближає його до можливої участі в боротьбі за посаду прем'єр-міністра після парламентських виборів. Останніми тижнями його намагалися залучити одразу кілька впливових політичних сил. PAM є другою за чисельністю фракцією в парламенті та входить до чинної урядової коаліції.

Фузі Лекджаа вважається одним із найвпливовіших спортивних функціонерів Африки. З 2014 року він очолює Королівську федерацію футболу Марокко, входить до Ради ФІФА та виконавчого комітету Африканської конфедерації футболу (CAF). Під його керівництвом збірна Марокко стала одним із найсильніших футбольних колективів континенту, а країна отримала право разом з Іспанією та Португалією провести чемпіонат світу з футболу 2030 року. У 2023 році король Мохаммед VI призначив Лекджаа головою оргкомітету підготовки до мундіалю.

Водночас Лекджаа обіймає посаду міністра-делегата з питань бюджету і відповідає за державні фінанси. Його політичний дебют відбувається на тлі підготовки до виборів, які стануть першими після масштабних молодіжних протестів 2025 року. Тоді учасники акцій вимагали перегляду державних витрат, збільшення фінансування освіти та охорони здоров'я.

Очікується, що Лекджаа балотуватиметься до парламенту від свого рідного міста Беркане. Якщо PAM здобуде найбільшу кількість місць у парламенті, відповідно до Конституції Марокко король Мохаммед VI матиме право призначити прем'єр-міністра саме з цієї політичної сили. Через те, що каденція нового уряду припаде на період проведення чемпіонату світу з футболу 2030 року, місцеві ЗМІ вже називають майбутній Кабінет «урядом чемпіонату світу».

До слова, після поразки збірної Марокко від Франції (0:2) у чвертьфіналі чемпіонату світу з футболу 2026 року в центрі Лондона сталися заворушення за участю марокканських уболівальників. За повідомленнями очевидців, виникли сутички з поліцією, а також були пошкоджені автомобілі.