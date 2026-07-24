Міністр Бідний оцінив санкції ЄС проти керівництва російського спорту

Бідний: Підтримка та виправдання російської агресії є несумісними з перебуванням у міжнародній спортивній спільноті

Бідний: Під тиском санкцій Дворкович склав повноваження очільника Міжнародної федерації шахів

Міністр молоді і спорту України Матвій Бідний ексклюзивно для «Главкома» прокоментував санкції ЄС проти керівництва російського спорту.

У четвер, 23 липня, ЄС запровадив санкції проти міністра спорту Росії та очільник олімпійського комітету РФ Михайла Дегтярьова, президента Федерації спортивної боротьби Росії Михайла Маміашвілі, колишнього президента Олімпійського комітету Росії Станіслава Позднякова та колишнього президента ФІДЕ Аркадія Дворковича.

«Вчорашній санкційний пакет ЄС – це принципове рішення та прямий результат нашої спільної, системної роботи з дипломатами та

європейськими партнерами. Я дякую також Президенту України за лідерство в роботі по санкційному треку.

Підтримка та виправдання російської агресії є несумісними з перебуванням у міжнародній спортивній спільноті. Усі передані нами докази щодо причетності перерахованих осіб до пропаганди війни та підтримки збройної агресії проти України спрацювали. Ми бачимо, що під тиском санкцій Дворкович склав повноваження очільника Міжнародної федерації шахів. Це важливий

прецедент і початок відновлення справедливості у світовому спорті.

Нині ми очікуємо від Міжнародного олімпійського комітету та міжнародних спортивних федерацій симетричних кроків. Будь-які контакти чи співпраця з цими особами відтепер є політично і морально», – розповів Бідний.

Нагадаємо, виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

«Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово скасував заборону на діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з 12 жовтня 2023 року. Рішення було прийнято після ретельного аналізу, проведеного Комісією з правових питань МОК, враховуючи, що ОКР більше не включає до своїх членів жодних регіональних спортивних організацій на територіях, що підпадають під юрисдикцію Національного олімпійського комітету (НОК) України.

Крім того, ОКР підтвердив, що не проводить і не проводитиме жодної діяльності на цих територіях. Виконком МОК продовжуватиме уважно стежити за ситуацією, пов'язаною з будь-якою діяльністю ОКР на цих територіях, і залишає за собою право вживати будь-яких подальших заходів, якщо вважатиме це за необхідне», – йдеться у повідомленні МОК.

Зазначається, що МОК ухвалить рішення щодо використання російського прапора, гімну, кольорів чи будь-яких розпізнавальних символів на Олімпійських іграх у відповідний час.