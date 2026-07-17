Головна Світ Соціум
search button user button menu button

ЄС запровадив санкції за катування українських полонених: хто потрапив до списку

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
ЄС запровадив санкції за катування українських полонених: хто потрапив до списку
95% звільнених українських військовополонених повідомляють, що зазнали катувань
фото з відкритих джерел

Під обмеження потрапили заступник начальника колонії в Оленівці та СІЗО-2 у Таганрозі

Європейський Союз запровадив санкції проти 15 фізичних осіб та однієї установи, відповідальних за серйозні порушення прав людини щодо українських військовополонених і незаконно утримуваних цивільних осіб на території Росії та тимчасово окупованих українських територіях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство закордонних справ України.

До санкційного списку увійшов заступник начальника колонії в окупованій Оленівці Дмитро Нєєлов. У МЗС зазначають, що саме він «безпосередньо відповідав за масове вбивство українських військовополонених у ніч з 28 на 29 липня 2022 року, умисно затримавши евакуацію поранених».

Також під санкції потрапив Слідчий ізолятор №2 у Таганрозі (СІЗО-2). За даними українського зовнішньополітичного відомства, саме там «систематичні тортури призвели до смерті української журналістки Вікторії Рощиної після року незаконного утримання».

У МЗС наголосили, що санкції передбачають замороження активів, заборону громадянам і компаніям ЄС надавати підсанкційним особам або установі кошти чи економічні ресурси, а також заборону на в'їзд і транзит територією Європейського Союзу.

Міністерство також звернуло увагу на дані Організації Об'єднаних Націй.

«За даними ООН, 95% звільнених українських військовополонених повідомляють, що зазнали катувань – це свідчить про системну державну політику Росії», – йдеться в повідомленні.

У відомстві наголосили, що міжнародний тиск на Росію має посилюватися.

«Цю систему насильства необхідно зупинити шляхом подальшої міжнародної ізоляції Росії, її усунення з міжнародних майданчиків та посилення санкційного тиску, доки всі винні не будуть притягнуті до відповідальності», – заявили в Міністерстві закордонних справ України.

Раніше Рада ЄС Рада ухвалила рішення про введення обмежувальних заходів щодо 15 осіб та однієї організації, відповідальних за серйозні порушення прав людини стосовно українських військовополонених та затриманих цивільних осіб як у тимчасово окупованих регіонах України, так і в Росії.
 
 
 
 

Читайте також:

Теги: санкції Європейський Союз полон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що союз відклав погодження нового пакета санкцій проти Росії
Новий пакет санкцій ЄС проти Росії забуксував через суперечки
13 липня, 15:12
Цю позицію повністю поділяють британські парламентарі, які вже вимагають офіційної заборони показу мультфільму в країні
«Машу і Ведмедя» варто обмежити у цивілізованому світі – ЦПД
10 липня, 03:20
Дрон Sea Baby уразив танкер тіньового флоту РФ
СБУ уразила танкер тіньового флоту РФ у Чорному морі (відео)
8 липня, 17:40
Слідчі опрацьовують кілька гіпотез: версію терористичного акту наразі не розглядають
Постраждалий у Монако бізнесмен Єрмолаєв вийшов з коми Тема дня
4 липня, 23:18
Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев під час сесії запитань і відповідей у парламенті
Болгарія висунула умову для підтримки нового пакета санкцій проти Росії
3 липня, 19:17
У ніч на 2 липня російська окупаційна армія атакувала Київ
Каллас після атаки на Київ заявила про нові санкції проти РФ
2 липня, 12:41
Другий санкційний пакет містить 67 фізичних та одну юридичну особу, які підтримують збройну агресію Росії
Україна запровадила санкції проти колаборантів
26 червня, 16:44
Франція та Італія розкритикували частину нового пакета санкцій
Новий пакет санкцій ЄС проти Росії зіткнувся з опором двох країн
26 червня, 06:45
США запропонували Європі спільно розвивати штучний інтелект
США запропонували Європі створити новий альянс проти Китаю
25 червня, 19:55

Соціум

Росія знайшла новий спосіб заманити кримчан до військкоматів
Росія знайшла новий спосіб заманити кримчан до військкоматів
ЄС запровадив санкції за катування українських полонених: хто потрапив до списку
ЄС запровадив санкції за катування українських полонених: хто потрапив до списку
Густий чорний дим накрив Підмосков'я через масштабну пожежу (відео)
Густий чорний дим накрив Підмосков'я через масштабну пожежу (відео)
Чорногорія готує неприємний сюрприз для росіян: подробиці
Чорногорія готує неприємний сюрприз для росіян: подробиці
Саміт НАТО ледь не опинився під ударом. Російська ракета змусила підняти системи Patriot
Саміт НАТО ледь не опинився під ударом. Російська ракета змусила підняти системи Patriot
Путін налякав російську верхівку. Мільярдери почали рятувати статки
Путін налякав російську верхівку. Мільярдери почали рятувати статки

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
355K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 липня: ситуація на фронті
181K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 липня 2026
97K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
92K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
55K
Оля Полякова виступила на засіданні слідчої комісії Верховної Ради

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
Сьогодні, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua