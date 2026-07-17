ЄС запровадив санкції за катування українських полонених: хто потрапив до списку

Під обмеження потрапили заступник начальника колонії в Оленівці та СІЗО-2 у Таганрозі

Європейський Союз запровадив санкції проти 15 фізичних осіб та однієї установи, відповідальних за серйозні порушення прав людини щодо українських військовополонених і незаконно утримуваних цивільних осіб на території Росії та тимчасово окупованих українських територіях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство закордонних справ України.

До санкційного списку увійшов заступник начальника колонії в окупованій Оленівці Дмитро Нєєлов. У МЗС зазначають, що саме він «безпосередньо відповідав за масове вбивство українських військовополонених у ніч з 28 на 29 липня 2022 року, умисно затримавши евакуацію поранених».

Також під санкції потрапив Слідчий ізолятор №2 у Таганрозі (СІЗО-2). За даними українського зовнішньополітичного відомства, саме там «систематичні тортури призвели до смерті української журналістки Вікторії Рощиної після року незаконного утримання».

У МЗС наголосили, що санкції передбачають замороження активів, заборону громадянам і компаніям ЄС надавати підсанкційним особам або установі кошти чи економічні ресурси, а також заборону на в'їзд і транзит територією Європейського Союзу.

Міністерство також звернуло увагу на дані Організації Об'єднаних Націй.

«За даними ООН, 95% звільнених українських військовополонених повідомляють, що зазнали катувань – це свідчить про системну державну політику Росії», – йдеться в повідомленні.

У відомстві наголосили, що міжнародний тиск на Росію має посилюватися.

«Цю систему насильства необхідно зупинити шляхом подальшої міжнародної ізоляції Росії, її усунення з міжнародних майданчиків та посилення санкційного тиску, доки всі винні не будуть притягнуті до відповідальності», – заявили в Міністерстві закордонних справ України.

Раніше Рада ЄС Рада ухвалила рішення про введення обмежувальних заходів щодо 15 осіб та однієї організації, відповідальних за серйозні порушення прав людини стосовно українських військовополонених та затриманих цивільних осіб як у тимчасово окупованих регіонах України, так і в Росії.







