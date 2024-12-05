Представництво президента в Криму отримало нову очільницю

Куришко приєдналася до команди представництва у грудні 2021 року

З червня 2023 року Ольга Куришко обіймала посаду заступниці постійної представниці

Виконувачкою обов'язків постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим призначено заступницю постпреда Ольгу Куришко. З червня 2023 року вона обіймала посаду заступниці постійної представниці. Про це повідомляє Представництво президента України в АР Крим.

Ольга Куришко приєдналася до команди представництва у грудні 2021 року. За час своєї роботи Ольга Куришко брала участь у розробці стратегічних документів, що стосуються реінтеграції Криму, а також працювала над нормативно-правовими актами щодо захисту прав мешканців окупованого півострова. Серед напрямів її діяльності – забезпечення доступу до освіти, пенсійного забезпечення, паспортних послуг, а також підтримка політв’язнів і членів їхніх родин.

Нагадаємо, 25 листопада Центральна виборча комісія визнала обраною депутаткою Верховної Ради від партії «Голос» на позачергових парламентських виборах 21 липня 2019 року представника президента в Криму Тамілу Ташеву, включену до виборчого списку партії під № 26, замість померлого Олега Макарова.

Зеленський призначив постійним представником президента в анексованому Росією Криму Тамілу Ташеву 25 квітня 2022 року, звільнивши з цієї посади Антона Кориневича.

До слова, президент Володимир Зеленський звільнив Тамілу Ташеву з посади постійного представника президента в анексованому Росією Криму.