Збірна України дізналась місце в оновленому рейтингу ФІФА

У списку змінився лідер після ЧС-2026

Збірна України з футболу посідає в оновленому рейтингу ФІФА 33–тє місце. Про це повідомляє «Главком».

Після завершення Чемпіонату світу 2026 ФІФА оновила рейтинг національних збірних. Головною зміною стало повернення Іспанії на першу позицію, тоді як Аргентина втратила лідерство після поразки у фіналі мундіалю. Франція зберегла третю позицію, а Англія залишилася четвертою.

Збірна України втратила одну позицію і тепер посідає 33-тє місце у світовому рейтингу. В активі «синьо-жовтих» 1549,29 бала. Україну випередив Кот-д'Івуар, який піднявся на 31-шу сходинку. Також поруч опинився Парагвай, який після вдалого виступу на Чемпіонаті світу здійснив ривок із 41-го на 34-те місце.

Рейтинг ФІФА

1 (2). Іспанія – 1995,88

2(1). Аргентина – 1970,37

3 (3). Франція – 1948,97

4 (4). Англія – ​​1922,83

5 (6). Бразилія – ​​1804,92

6 (7). Марокко – 1803,99

7 (5). Португалія – ​​1787,85

8 (9). Бельгія – 1778,36

9 (8). Нідерланди – 1775,54

10 (14). Мексика – 1754,30

33 (32). Україна – 1549,29

Нагадаємо, збірна України з футболу проведе домашні матчі Ліги націй в Словаччині. «Синьо-жовті» виступатимуть в групі 2 Дивізіону B з командами Угорщини, Грузії, Північної Ірландії. Матчі групового етапу відбудуться з 24 вересня до 17 листопада 2026 року. Плейоф заплановано на березень і червень 2027 року.

Поєдинки 3-го і 4-го турів Ліги націй 2026/27 команда Андреа Мальдери зіграє у словацькій Трнаві на стадіоні Антона Малатинського, який вміщає трохи більше 19 тисяч глядачів. Зустріч з Північною Ірландією відбудеться 2 жовтня, а матч проти Угорщини заплановано на 5 жовтня. Старт обох поєдинків – 21:45 за Києвом.