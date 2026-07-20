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Збірна України з футболу дізналась, де проведе домашні матчі Ліги націй

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Збірна України з футболу дізналась, де проведе домашні матчі Ліги націй
Збірна України дізналась, де прийматиме Північну Ірландію та Угорщину в Лізі націй
фото: УАФ

«Синьо-жовті» прийматимуть Північну Ірландію та Угорщину у країні-сусіді

Збірна України з футболу проведе домашні матчі Ліги націй в Словаччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Українську асоціацію футболу.

«Синьо-жовті» виступатимуть в групі 2 Дивізіону B з командами Угорщини, Грузії, Північної Ірландії. Матчі групового етапу відбудуться з 24 вересня до 17 листопада 2026 року. Плейоф заплановано на березень і червень 2027 року.

Поєдинки 3-го і 4-го турів Ліги націй 2026/27 команда Андреа Мальдери зіграє у словацькій Трнаві на стадіоні Антона Малатинського, який вміщає трохи більше 19 тисяч глядачів. Зустріч з Північною Ірландією відбудеться 2 жовтня, а матч проти Угорщини заплановано на 5 жовтня. Старт обох поєдинків – 21:45 за Києвом.

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Публикация от УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФУТБОЛУ (@uafukraine)

Перші два тури збірна України зіграє на виїзді: 25 вересня – проти Угорщини і 28 вересня – з Грузією. Заключні поєдинки пройдуть в листопаді: 14-го – проти Північної Ірландії і 17-го – проти Грузії.

Розклад матчів Ліги націй. Група B2

  • 25.09.2026: Угорщина – Україна, Грузія – Півн. Ірландія
  • 28.09.2026: Грузія – Україна, Півн. Ірландія – Угорщина
  • 02.10.2026: Україна – Півн. Ірландія, Угорщина – Грузія
  • 05.10.2026: Україна – Угорщина, Півн. Ірландія – Грузія
  • 14.11.2026: Півн. Ірландія – Україна, Грузія – Угорщина
  • 17.11.2026: Україна – Грузія, Угорщина – Півн. Ірландія

Нагадаємо, ФІФА оновила рейтинг чоловічих національних збірних з футболу. Збірна України посідає 32-ге місце. «Синьо-жовті» у рейтингу ФІФА мають в активі 1549,29 бала. Серед представників УЄФА Україна посідає 15 місце.

Лідером рейтингу стала збірна Аргентини, яка піднялася на дві позиції. Друге місце зберегла Іспанія, на третю позицію опустилася збірна Франції, яка очолювала попередній рейтинг.

До слова, національна команда України програла збірній Данії (1:2) у своїй останній товариській зустрічі. Поєдинок тривав лише 65 хвилин і завершився достроково через інцидент із Крістіаном Еріксеном.

Олександр Романчук і Геннадій Синчук дебютували в складі збірної України. Перший вийшов у старті та відіграв перший тайм проти Польщі. Натомість другий з'явився з лави запасних у середині другої половини.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Ліга націй

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