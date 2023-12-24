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Футболіст Аталь пояснив, чому опублікував відео з закликом влаштувати «чорний день для євреїв»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Футболіст Аталь пояснив, чому опублікував відео з закликом влаштувати «чорний день для євреїв»
Аталь може потрапити до в'язниці

«Я просто хотів висловити солідарність із палестинським народом», – заявив гравець «Ніцци»

Гравець «Ніцци» та збірної Алжиру з футболу Юсеф Аталь вважає, що не заслужив звинувачень в антисемітизмі.

У жовтні цього року після загострення палестино-ізраїльського конфлікту 27-річний футболіст розмістив відео, в якому був заклик до організації «чорного дня для євреїв», але він видалив свій пост та вибачився, проте прокуратура розпочала розслідування.

«Ніцца» відсторонила Аталя від тренувань, а пізніше його дискваліфікували на 7 матчів.

24 листопада гравця було затримано судовою поліцією та поміщено під варту. Повідомлялося, що йому загрожує до року в'язниці. Пізніше футболіст вийшов під заставу.

«Я поділився відео, тому що вважав, що це послання миру і люди страждають під час цієї війни. На жаль, я не додивився його до кінця», – сказав Аталь на судовому слуханні, яке відбулося 18 грудня.

Прибувши до Алжиру, Аталь розповів про свою реакцію на те, що відбувається.

«Я отримав багато повідомлень від алжирського народу. Це додало мені сили. Я не хвилююся, тому що не зробив нічого серйозного. Я просто хотів висловити солідарність із палестинським народом», – заявив гравець «Ніцци».

Теги: Палестина Ізраїль НОВИНИ ФУТБОЛУ

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