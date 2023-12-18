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«Болючий, але справедливий баланс»: віцепрезидент МОК прокоментував допуск росіян до Олімпіади

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
«Болючий, але справедливий баланс»: віцепрезидент МОК прокоментував допуск росіян до Олімпіади
Хуан Антоніо Самаранч-молодший
фото з відкритих джерел

За словами віцепрезидента МОК, Олімпійські ігри покликані показати, що є інший шлях вирішення світових конфліктів

Віцепрезидент Міжнародного олімпійського комітету Хуан Антоніо Самаранч (молодший) назвав допуск російських спортсменів до участі в Олімпійських іграх 2024 року болючим, але справедливим балансом. Про це пише Inside The Games.

«Я думаю, що ми знайшли болючий, але справедливий баланс для ситуації з російськими та білоруськими спортсменами. Залишилося з'ясувати, скільки з них пройдуть кваліфікацію і чим усе закінчиться», – сказав Самаранч.

За його словами, таким чином МОК поважає Олімпійську хартію, але варто визнати, що ми живемо в реальному і дуже складному світі.

«Олімпійські ігри покликані показати, що є інший шлях вирішення світових конфліктів і що неважливо, наскільки ми різні, адже те, що нас об'єднує, набагато важливіше. Ви можете запекло змагатися один з одним, а потім жити разом в Олімпійському селищі як брати», – заявив віцепрезидент МОК.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет допустив російських та білоруських атлетів до Ігор 2024 року в Парижі у нейтральному статусі. Вони зможуть виступати лише в особистих стартах, а не командним складом.

Які обмеження будуть встановлені для росіян та білорусів:

  • вони зможуть змагатися тільки як «Індивідуальні нейтральні атлети» і тільки в особистих стартах;
  • атлети, що активно підтримують війну, не будуть допущені до Олімпіади-2024. Те саме стосується і персоналу збірних.
  • не будуть допущені також атлети, що перебувають на контракті у збройних силах Росії чи Білорусі, або інших військових формувань.

Як повідомлялося, очільник Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах узявся захищати рішення дозволити білоруським і російським спортсменам поїхати на Олімпійські ігри-2024 у час повномасштабної війни проти України. 

Функціонер підтримав тезу про виняткову відповідальність за війну проти України російської влади. Водночас нагадав, що агресія РФ – не єдиний збройний конфлікт на планеті.

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Теги: олімпійські ігри Олімпіада російські спортсмени

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