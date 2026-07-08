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«Манчестер Юнайтед» узгодив перехід півзахисника «Челсі»

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Манчестер Юнайтед» узгодив перехід півзахисника «Челсі»
Андрей Сантос за крок від переїзду на «Олд Траффорд»
фото: EFE

Манкуніанці віддадуть солідну суму за новачка

Хавбек Андрей Сантос близький до переходу в англійський «Манчестер Юнайтед» із лондонського «Челсі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Athletic.

Клуби нібито вже домовилися про трансфер. МЮ віддасть за бразильця 48 млн фунтів. Ще 2 млн «сині» зможуть отримати бонусами, а з наступного продажу півзахисника столичний гранд матиме 10 %.

Сантос у минулому сезоні провів 43 поєдинки в усіх турнірах. До свого активу він записав три голи та чотири результативні передачі. На «Стемфорд Брідж» бразилець провів лише рік.

Раніше Сантос виступав у французькій Лізі 1 за «Страсбур». Також він зіграв два матчі за англійський «Ноттінгем» у кампанії 2023/24. На батьківщині хавбек захищав кольори рідного «Васко да Гама».

До слова, сенсаційний чемпіон Англії-2016 Каспер Шмейхель оголосив про завершення кар'єри. Ветеран завершить кар'єру через проблеми зі здоров'ям. До непростого рішення данця підштовхнули консультації з фахівцями.

Нагадаємо, експівзахисник збірної Англії Джонджо Шелві завершив кар'єру та відразу став тренером. Останнім клубом у кар'єрі англійця став «Арабіан Фалконс» з ОАЕ. Він відразу перейшов на посаду головного тренера команди.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Челсі ФК Манчестер Юнайтед

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