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На перший етап чемпіонату України з баскетболу 3х3 зареєструвались більше 65 команд

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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На перший етап чемпіонату України з баскетболу 3х3 зареєструвались більше 65 команд
Місцем проведення першого етапу чемпіонату України з баскетболу 3х3 стане ВДНГ у Києві

Фінал чемпіонату України з баскетболу 3х3 запланований на 29-30 серпня у Києві

Новий сезон чемпіонату України з баскетболу 3х3 розпочнеться 13-14 червня туром у Києві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Місцем проведення змагання стане ВДНГ.

Крім дорослих чоловічих команд пройдуть також змагання чемпіонату України з баскетболу 3х3 серед юнацьких команд: юніори та юніорки (U-18), а також кадети (U-16).

На 9 червня вже 66 команд зареєструвались на перший етап чемпіонату України 3х3, зокрема:

  • 17 дорослих команд на етап чемпіонату України 3х3 серед чоловічих команд
  • 17 команд на етап чемпіонату України 3х3 серед юніорів (U-18)
  • 19 команд на етап чемпіонату України 3х3 серед кадетів (U-16)

У літньому сезоні чемпіонату України 2026 року з баскетболу 3х3 заплановано загалом сім етапів.

Далі тури пройдуть у Житомирі, Вінниці, Луцьку, Хмельницькому та Івано-Франківську. Дві кращі команди кожного етапу вийдуть у фінальний етап.

Фінал чемпіонату України запланований на 29-30 серпня у Києві.

Прямі трансляції матчів будуть доступні для перегляду на офіційному сайті та на YouTube-каналі Федерації баскетболу України.

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
Теги: баскетбол

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