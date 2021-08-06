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    На Закарпатті почали реєстрацію на екстремальні змагання з тріатлону, які відбудуться наступного року

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    На Закарпатті почали реєстрацію на екстремальні змагання з тріатлону, які відбудуться наступного року
    Фото з вільних джерел

    Змагання Karpatyman заплановані на травень наступного року

    У травні 2022 року на Закарпатті пройдуть перші екстремальні змагання з тріатлону Karpatyman.

    Karpatyman extreme triathlon – це надскладна гонка з точки А в точку Б через географічний Центр Європи (с. Ділове, Закарпатська обл). Про це пише Закарпаття Онлайн.

    Атлети в ході змагань подолають 226 км, стартуючи у плавальному етапі на Теребле-Ріцькому водосховищі. Фініш – на найвищій точці України, горі Говерла (2061 м).

    Оскільки Karpatyman – екстримальний тріатлон, організатори визначили ліміт учасників лише у 200 осіб.

    Плавальний етап:

    3,8 км у Теребле-Ріцькому водосховищі, поблизу с. Мерешор (Міжгірський район, Закарпатська область).

    Велосипедний етап:

    180 км від Теребле-Ріцького водосховища, вздовж населених пунктів Драгово, Теребля, Буштино, далі по дорозі Н09 вздовж населених пунктів Тячів, Солотвино, Ділове, Рахів, Ясиня, Яблуниця до Микуличин (Івано-Франківська обл.). Закінчується Т2.

    Біговий етап:

    42,2 км від Микуличин по Н09 до Татарова, поворот наліво по Р24 до Садиби Аргілуша, поворот направо через Заросляк до вершини гори Говерла.

    Реєстрація відбувається за посиланням: https://karpatyman.com/

    Нагадаємо, старт тріатлону на Олімпіаді ледве не завершився трагедією.

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    Теги: реєстрація Говерла
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    На Закарпатті почали реєстрацію на екстремальні змагання з тріатлону, які відбудуться наступного року