Дворазовий володар Кубка Лібертадорес очолив учасника плейоф Чемпіонату світу 2026

Зірковий фахівець вперше працюватиме на рівні національних команд

Аргентинець Марсело Гальярдо став головним тренером збірної Еквадору. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Еквадорської федерації футболу.

Асоціація закрила посаду, що стала вакантною після відставки Себастьяна Беккасесе. Співвітчизник Гальярдо подав у відставку після Мундіалю-2026. Там «Триколор» вибув на стадії 1/16 фіналу.

У прийдешню міжнародну паузу Еквадор запланував контрольні поєдинки. Латиноамериканці зустрінуться зі збірною Республіки Корея і національною командою Японії. Головним завданням нового тренерського штабу стане підготовка до Копа Амеріка-2028 та кваліфікації до Чемпіонату світу 2030.

Чим відомий Марсело Гальярдо

Уродженець передмістя Буенос-Айреса, вихованець столичного «Рівер Плейта». Виступав на позиції атакувального півзахисника. Після виступів у рідній команді переїхав до Європи, де захищав кольори французьких «Монако» та ПСЖ. Двічі повертався в «Рівер Плейт», а також виступав за американський «ДіСі Юнайтед» і «Насьйональ» з Монтевідео.

У столиці Уругваю розпочав і тренерську кар'єру. Зробив місцевий гранд чемпіоном Уругваю. У 2014-2022 і 2024-2026 роках працював із рідним «Рівер Плейтом». На чолі мільйонерів виграв чемпіонський титул, три Кубки Аргентини, два Кубки Лібертадорес, один Південноамериканський кубок, інші трофеї.

У сезоні 2023/24 тренував аравійський «Аль-Іттіхад». Тричі був визнаний найкращим тренером Південної Америки. На піку роботи з «Рівер Плейтом» фігурував серед кандидатів на роботу з іспанськими грандами – столичними «Атлетіко» та «Реалом», а також «Барселоною».

Збірна Еквадору на ЧС-2026

«Триколор» на груповому етапі змагався у квартеті E. У першому турі еквадорці поступилися збірній Кот-д'Івуару (0:1). Далі Еквадор розійшовся нічиєю зі збірною Кюрасао (0:0). Натомість у фінальному турі латиноамериканці несподівано переграли Німеччину (2:1).

У першому раунді плейоф збірна Еквадору поступилася Мексиці (0:2) та завершила виступи на турнірі. Голами на Кубку світу відзначилися півзахисник Ангуло та форвард Плата.

До слова, ФІФА оцінить чергове розширення Чемпіонату світу. Розгляд питання підтвердив президент організації Джанні Інфантіно. На наступний Кубок світу можуть поїхати 64 національні команди.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.