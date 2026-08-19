Зеленський відреагував на смертельний удар РФ по маршрутці в Херсоні

Президент закликав партнерів посилити тиск на Росію та надати Україні додаткові засоби захисту

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар FPV-дроном по маршрутці в Херсоні, внаслідок якого загинули четверо людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на главу держави.

«Жорстоке російське "сафарі" проти наших людей у Херсоні вже давно вийшло за межі того, що може уявити будь-яка нормальна людина», – заявив Зеленський.

Президент наголосив, що російські окупанти атакували звичайну цивільну маршрутку. За наведеними ним даними, четверо людей загинули, ще п'ятеро дістали поранення. На місці працюють відповідні служби, які встановлюють усі обставини атаки.

фото: Національна поліція України

фото: Національна поліція України

Зеленський зазначив, що подібні атаки стали щоденною реальністю для українських прифронтових регіонів. Водночас партнери України досі вагаються щодо додаткових постачань засобів захисту, тоді як Росія «давно перейшла межу вседозволеності».

Глава держави закликав посилювати тиск на Росію та підтримку України. Він також подякував партнерам, які продовжують надавати пакети допомоги та запроваджувати нові санкції проти держави-агресорки.

Нагадаємо, вранці 19 серпня російські окупанти атакували FPV-дроном маршрутку в Корабельному районі Херсона. Російські війська регулярно атакують цивільних у Херсоні за допомогою безпілотників. У ніч на 18 серпня боєприпас із російського дрона влетів через вікно приватного будинку в Центральному районі міста та впав просто в ліжечко, де спав дворічний хлопчик. Боєприпас не вибухнув, дитина не постраждала.

Раніше, вранці 4 серпня, окупанти скинули вибухівку з безпілотника на 52-річного чоловіка в Центральному районі Херсона. Міська військова адміністрація оприлюднила відео моменту атаки.