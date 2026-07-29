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Україна виборола срібло на юніорському Чемпіонаті світу з п'ятиборства

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Україна виборола срібло на юніорському Чемпіонаті світу з п'ятиборства
У чоловічій естафеті у віковій категорії U21 на другу сходинку п'єдесталу пошани піднялися Олег Рибак та Данило Сич
фото: UIPM – World Pentathlon

Українці продовжують здобувати нагороди у Каунасі

Україна виборола срібну нагороду в чоловічій естафеті на юніорському Чемпіонаті світу з сучасного п'ятиборства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

У литовському Каунасі добігає до завершення світова першість з сучасного п'ятиборства серед юніорів. У чоловічій естафеті у віковій категорії U21 на другу сходинку п'єдесталу пошани піднялися Олег Рибак та Данило Сич, які стали срібними призерами.

Український дует упевнено провів змагання та фінішував другим, поступившись лише представникам Чехії. Для Олега Рибака це вже друга нагорода цьогорічного чемпіонату світу, а Данило Сич здобув свою третю медаль.

Напередодні спортсмени разом із Максимом Ковальчуком стали чемпіонами світу в командному заліку, а Данило також виборов «срібло» в особистій першості.

Як повідомлялося, жіноча збірна України з тенісу зіграє у чвертьфіналі Кубка Біллі Джин Кінг проти команди Бельгії.

У разі перемоги Україна може зустрітися у півфіналі проти чинних чемпіонок – збірної Італії.

Усі пари чвертьфіналу Кубка Біллі Джин Кінг:

  • Італія – Китай
  • Україна – Бельгія
  • Казахстан – Іспанія
  • Чехія – Велика Британія

Матчі фінальної стадії Кубка Біллі Джин Кінг відбудуться 22-27 вересня у китайському Шеньчжені.

Теги: сучасне п'ятиборство спорт

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