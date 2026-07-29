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«Моральні банкрути». Гераскевич – про члена МОК, який допоміг РФ повернутися у міжнародний спорт

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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«Моральні банкрути». Гераскевич – про члена МОК, який допоміг РФ повернутися у міжнародний спорт
Владислав Гераскевич прокоментував діяльність МОК

Пов’язаний з Абрамовичем британець Робертсон вплинув на повернення РФ у міжнародний спорт

Український скелетоніст Владислав Гераскевич прокоментував інформацію про зв'злк з російським олігархом Романом Абрамовичем британського ексміністра спорту та члена МОК Г'ю Робертсона, який відіграв ключову роль у поверненні Росії в міжнародний спорт. Про це повідомляє «Главком».

«З певної причини я навіть не здивований. Міжнародний олімпійський комітет – моральні банкрути», – написав в Х Гераскевич.

Нагадаємо, Робертсон відіграв ключову роль в ухваленні МОК реформ під назвою «Fit for the Future» (були ухвалені під час сесії МОК в Лозанні, 24-25 червня 2026 року).

Ці зміни фактично усунули юридичні підстави для ізоляції Росії та Білорусі у світовому спорті – зокрема через новий параграф 6 у Правилі 2 Олімпійської хартії про «нейтральність».

Розробкою ключових поправок, що заклали інституційну основу для скасування санкцій та повернення спортсменів Росії й Білорусі у світовий спорт, займалася Робоча група з фундаментальних принципів олімпізму під керівництвом саме Робертсона.

«Робертсон був обраний архітектором цих поправок не випадково – його бездоганна британська військово-політична біографія слугувала «прикриттям», яке робило реформу невразливою для критики. При цьому сама його підтримка повернення росіян – не ситуативне рішення, а наслідок багаторічних зв'язків із росією та російським капіталом», – зазначають автори Fair Play.

(для перегляду – натисніть на документ)

У лютому 2022 року, на тлі загрози неминучої конфіскації майна з боку британського уряду, російський мільярдер Роман Абрамович оголосив про передачу контролю над футбольним клубом «Челсі» опікунам благодійного фонду Chelsea Foundation. Сер Г’ю Робертсон став одним із шести довірених осіб, які взяли на себе «керівництво» над активом, оціненим у понад 2,39 млрд фунтів стерлінгів.

Передача контролю над клубом Робертсону та його колегам мала тимчасово захистити «Челсі» від жорсткого санкційного удару. Той факт, що Абрамович довірив долю свого ключового британського активу Робертсону, свідчить про високий рівень довіри до нього з боку представників великого російського бізнесу.

Як повідомлялося, Міжнародний олімпійський комітет затвердив зміни до Олімпійської хартії. Критики наголошували, що реформа послабила бар'єри, які стримували повне повернення Росії до міжнародних змагань.

Теги: Владислав Гераскевич спорт МОК

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