Російському бійцю ММА світить в'язниця за скандальне відео біля водойми

Коваленко кинув купюру номіналом 5 тисяч рублів у водойму біля скульптури «Стояти на смерть» і спостерігав, як відвідувачі намагаються її дістати

Щодо блогера та бійця ММА Святослава Коваленка у РФ порушили кримінальну справу – його звинувачують реабілітації нацизму після інциденту на Мамаєвому кургані у Волгограді. Про це повідомляє «Главком».

Підставою для кримінальної справи стало відео, на якому Коваленко кинув купюру номіналом 5 тисяч рублів у водойму біля скульптури «Стояти на смерть» і спостерігав, як відвідувачі намагаються її дістати.

Коваленко в юності навчався в Суворовському училищі, потім вступив до військового навчального закладу, але пізніше залишив навчання і подався служити в армію. Після цього Коваленко вступив до Астраханського державного університету, але на третьому курсі потрапив до в'язниці.

Після звільнення Коваленко зайнявся розвитком свого блогу – зараз його YouTube-канал налічує майже мільйон підписників. У березні 2026 року він програв Роману Авдалу одноголосним рішенням суддів у рамках Alf Reality 3.

Як повідомлялося, веслувальник з окупованих Олешок (Херсонська область) Давид Недотопа, який перебався з України до Німеччини, в соціальній мережі Instagram поширює російську пропаганду.

Його обурив вчинок української каноїстки Єлізавети Вознюк. Дівчина у неділю, 26 липня, здобула срібло Чемпіонату Європи серед юніорок.

🇩🇪German canoeist David Nedotopa is spreading Russian propaganda on social media.



In particular, he didn't like the fact that a Ukrainian athlete refused to shake hands with a Belarusian. pic.twitter.com/llzKAbIbiG — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) July 26, 2026

Під час церемонії нагородження на п'єдесталі з Єлізаветою також була присутня представниця країни-агресора Білорусі. Українка відмовилася від рукостискань та спільного фото з нею. Відповідне відео було опубліковане на сторінках «Веслування України» та UkrSportBase в Instagram.

Вчинок Вознюк не сподобався Недотопі. Під постом з відео він почав залишати коментарі, які ідентичні російським пропагандистським тезам.