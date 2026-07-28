Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Невідомі намагалися пограбувати авто першої олімпійської чемпіонки України Баюл

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Невідомі намагалися пограбувати авто першої олімпійської чемпіонки України Баюл
Оксана Баюл поділилася, що вже придбала собі нове авто
фото: Фейсбук Оксани Баюл

Зловмисники попередньо не забрали з салону нічого цінного 

Легендарна українська фігуристка Оксана Баюл повідомила про неприємний інцидент, пов'язаний з її авто. Про це повідомляє «Главком».

Спроба проникнення в авто

На своїй сторінці у Фейсбук титулована спортсменка розповіла, що невідомі намагалися проникнути до її автомобіля. Баюл опублікувала відео, на якому показала наслідки інциденту.

На записі видно, що в автомобілі розбиті бокові вікна, а салон зазнав пошкоджень. Водночас спортсменка поки не повідомила про зникнення будь-яких речей чи інших матеріальних збитків. Наразі невідомо, чи вдалося зловмисникам щось викрасти.

Емоції Баюл після пережитого 

Попри неприємну ситуацію, Оксана Баюл не втратила почуття гумору. У дописі вона іронічно прокоментувала подію: «Сьогодні моя машина вирішила влаштувати драматичний момент – ніби проходить кастинг у мильну оперу. Клянусь, їй просто був потрібен день у спа, трохи клейкої стрічки та, можливо, мотиваційна розмова! Але, принаймні, мені не довелося виконувати стрибок через автомобіль – поки що!»

Також олімпійська чемпіонка звернулася до своїх підписників із проханням не хвилюватися. За словами Баюл, уже наступного тижня вона знову вийде на зв'язок, коли повернеться з Техасу, і детально розповість про обставини інциденту.

Ба більше, Баюл опублікувала відео, де повідомила, що вона отримала нову машину.

Нагадаємо, що Перша олімпійська чемпіонка України Оксана Баюл втратила опіку над донькою.

Теги: фігурне катання Оксана Баюл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російська фігуристка Аделія Петросян зможе виступати на міжнародних змаганнях
Росіян та білорусів допустили до усіх ковзанярських змагань у «нейтральному» статусі
30 червня, 13:44
Олександру Плющенку 13 років. Він бере участь у льодових шоу разом із батьком
Син путініста Плющенка отримав дозволів представляти Азербайджан на міжнародних турнірах
1 липня, 20:15
Жиліна отримала від Федерації фігурного катання на ковзанах Росії відкріплення для виступу за Азербайджан.
Перспективна фігуристка відмовилася від громадянства Росії
2 липня, 15:36
У травні 2026 року Олександр Плющенко отримав спортивне громадянство Азербайджану
Путініст Плющенко незграбно пояснив, чому його син відмовився від російського громадянства
10 липня, 11:55
У травні 2026 року Олександр Плющенко отримав спортивне громадянство Азербайджану.
Путініст Плющенко поскаржився, що його син фігурист виявився нікому непотрібним в Росії
11 липня, 16:28
Євген Плющенко відомий своєю підтримкою російського диктатора Володимира Путіна та війни проти України
Путініст Плющенко після заяви про деградацію фігурного катання у РФ отримав пораду слідкувати за язиком
15 липня, 10:16

Новини

Президенти словенських клубів побилися після матчу чемпіонату
Президенти словенських клубів побилися після матчу чемпіонату
Титулований іспанський клуб ризикує втратити стадіон перед єврокубками
Титулований іспанський клуб ризикує втратити стадіон перед єврокубками
Невідомі намагалися пограбувати авто першої олімпійської чемпіонки України Баюл
Невідомі намагалися пограбувати авто першої олімпійської чемпіонки України Баюл
УЄФА розкритикував намір ФІФА продавати частки у чемпіонаті світу
УЄФА розкритикував намір ФІФА продавати частки у чемпіонаті світу
ФІФА планує продавати частки у чемпіонаті світу приватним інвесторам
ФІФА планує продавати частки у чемпіонаті світу приватним інвесторам
Скандальне вилучення у грі Чемпіонату світу Аргентина – Швейцарія було визнане помилковим
Скандальне вилучення у грі Чемпіонату світу Аргентина – Швейцарія було визнане помилковим

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 липня 2026
144K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
134K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
119K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
108K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого

Новини

29 липня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Кабмін погодив звільнення Альони Шкрум із Мінрозвитку
Вчора, 13:18
Monobank дозволив блокувати людей, які надсилають небажані перекази
Вчора, 12:35
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
Вчора, 11:55
Польща відповіла на заяви Путіна про «поділ України»
Вчора, 11:34
Зеленський прибув з візитом до Великої Британії
27 липня, 15:02

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua