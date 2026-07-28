Невідомі намагалися пограбувати авто першої олімпійської чемпіонки України Баюл

Оксана Баюл поділилася, що вже придбала собі нове авто

Зловмисники попередньо не забрали з салону нічого цінного

Легендарна українська фігуристка Оксана Баюл повідомила про неприємний інцидент, пов'язаний з її авто. Про це повідомляє «Главком».

Спроба проникнення в авто

На своїй сторінці у Фейсбук титулована спортсменка розповіла, що невідомі намагалися проникнути до її автомобіля. Баюл опублікувала відео, на якому показала наслідки інциденту.

На записі видно, що в автомобілі розбиті бокові вікна, а салон зазнав пошкоджень. Водночас спортсменка поки не повідомила про зникнення будь-яких речей чи інших матеріальних збитків. Наразі невідомо, чи вдалося зловмисникам щось викрасти.

Емоції Баюл після пережитого

Попри неприємну ситуацію, Оксана Баюл не втратила почуття гумору. У дописі вона іронічно прокоментувала подію: «Сьогодні моя машина вирішила влаштувати драматичний момент – ніби проходить кастинг у мильну оперу. Клянусь, їй просто був потрібен день у спа, трохи клейкої стрічки та, можливо, мотиваційна розмова! Але, принаймні, мені не довелося виконувати стрибок через автомобіль – поки що!»

Також олімпійська чемпіонка звернулася до своїх підписників із проханням не хвилюватися. За словами Баюл, уже наступного тижня вона знову вийде на зв'язок, коли повернеться з Техасу, і детально розповість про обставини інциденту.

Ба більше, Баюл опублікувала відео, де повідомила, що вона отримала нову машину.

Нагадаємо, що Перша олімпійська чемпіонка України Оксана Баюл втратила опіку над донькою.