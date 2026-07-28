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УЄФА розкритикував намір ФІФА продавати частки у чемпіонаті світу

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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УЄФА розкритикував намір ФІФА продавати частки у чемпіонаті світу
Джанні Інфантіно і Александер Чеферін на Конгресі УЄФА 2025 року
фото: The Times

УЄФА: Футбол не належить ФІФА для продажу

Європейський футбольний союз (УЄФА) розкритикував плани ФІФА щодо продажу частки у чемпіонатах світу з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу УЄФА.

УЄФА відреагував на матеріал видання The Times, яке оприлюднило плани ФІФА щодо створення комерційної організації з метою продавати частки у чоловічому та жіночому мундіалях приватним інвесторам. Крім цього, президент ФІФА Джанні Інфантіно після останнього президентського терміну може отримати посаду «комісара» і вдесятеро збільшити доходи, тоді як організаційні зміни можуть позначитися й на майбутньому форматі мундіалю.

У відповідь на матеріали ЗМІ в УЄФА заявили, що «надзвичайно серйозно» ставляться до новин і звинуватили керівництво ФІФА в тому, що ті «перейшли межу».

«Це переходить межу, яку керівні організації футболу ніколи не мають перетинати. УЄФА ставиться до цього надзвичайно серйозно. Так само має ставитися кожна національна футбольна асоціація. Як і кожна залучена сторона: ліги, клуби, гравці, фанати, уряди країн та всі, хто піклується про майбутнє футболу.

Душа та управління футболом – це не активи для торгівлі. Особливо за нульової прозорості стосовного того, хто виграє фінансово. Ніхто з нас не володіє футболом. Він не належить ФІФА для продажу», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент УЄФА і віце-президент ФІФА Александер Чеферін відмовився прибути на фінал Чемпіонат світу 2026, хоча і був запрошений на матч. Повідомляється, що між УЄФА і ФІФА триває конфлікт після того, як світова організація скандально скасувала дискваліфікацію гравцю збірної США Фоларіну Балогуну. Це сталося після дзвінка президента США Дональда Трампа очільнику ФІФА Джанні Інфантіно. В УЄФА все ще вважають це втручанням політики у спорт.

Також між сторонами є ще одна точка напруги: ФІФА виступає за розширення Чемпіонату світу до 64 команд, тоді як УЄФА виступає проти.

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Теги: Александр Чеферін УЄФА ФІФА НОВИНИ ФУТБОЛУ

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