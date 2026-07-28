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Титулований іспанський клуб ризикує втратити стадіон перед єврокубками

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Титулований іспанський клуб ризикує втратити стадіон перед єврокубками
Мадридський клуб змушений шукати нову арену на наступні кілька місяців
фото: Wikipedia

Перевірки показали невідповідність арени низці ключових параметрів

За два тижні до старту нового сезону Ла Ліги мадридський «Райо Вальєкано» зіткнувся із серйозними проблемами: уряд автономної спільноти Мадрид призупинив угоду концесії клубу на використання стадіону «Вальєкас». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters. 

Неналежний стан стадіону

Після проведеного аудиту влада дійшла висновку, що стадіон наразі не відповідає вимогам безпеки, а перебування на ньому вболівальників і спортсменів не може бути гарантовано. Через це «Райо Вальєкано», ймовірно, доведеться проводити домашні матчі на іншій арені протягом кількох місяців.

За словами радника з питань культури, туризму та спорту регіону Мадрид Маріано де Пако Серрано, перевірка виявила численні порушення, а відповідальність за належне утримання об'єкта покладалася саме на клуб як концесіонера (та сторона, яка отримує майно від держави в обмін на частину доходу). 

Серед головних проблем аудитори назвали несправності протипожежних систем, електромережі та аварійного освітлення, відсутність документації щодо обов'язкових технічних оглядів, незадовільний санітарний стан із ризиком поширення бактерій легіонели, а також порушення правил пожежної безпеки через захаращення складськими речами зони ресторанного обслуговування.

«Наразі немає жодного способу гарантувати, що на стадіоні нічого не станеться. Уряд Мадрида вирішив зробити тимчасову паузу в концесії, щоб самостійно провести ці негайні реформи», – заявив Маріано де Пако Серрано.

Що думають у клубі? 

У самому «Райо Вальєкано» зізналися, що були дуже здивовані таким рішенням, однак зазначили, що вже працюють над пошуком виходу із ситуації. Водночас влада Мадрида офіційно поінформувала про обставини керівництво Ла Ліги, Королівську іспанську футбольну федерацію та Мадридську федерацію футболу.

За попередніми оцінками, ремонтні роботи можуть тривати від двох до шести місяців. На цей період «Райо Вальєкано» доведеться знайти тимчасову домашню арену для проведення матчів чемпіонату Іспанії.

Нагадаємо, що середняк Прем'єр-ліги до середини осені гратиме винятково на виїзді

Теги: стадіон Мадрид ФК «Райо Вальєкано» НОВИНИ ФУТБОЛУ

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