Перспективна фігуристка відмовилася від громадянства Росії

Жиліна отримала від Федерації фігурного катання на ковзанах Росії відкріплення для виступу за Азербайджан.

Фігуристка Вероніка Жиліна виступатиме за Азербайджан

Срібна призерка першості Росії серед юніорів 18-річна фігуристка Вероніка Жиліна отримала від Міжнародної спілки ковзанярів (ISU) офіційний дозвіл виступати за Азербайджан на змаганнях. Як інформує «Главком», про це пропагандистам повідомило джерело, знайоме з ситуацією.

Спеціальний документ, що має назву Clearance Certificate, був виданий росіянці. Його надають під час виконання однієї з двох умов – проживання на території нової країни чи наявності громадянства.

У травні повідомлялося, що Жиліна отримала від Федерації фігурного катання на ковзанах Росії (ФФККР) відкріплення для виступу за Азербайджан.

Фігуристка, яка тренується в академії дворазового олімпійського чемпіона Євгена Плющенка, пропустила два сезони через проблеми зі здоров'ям.

Вона здобувала перемогу у Фіналі Гран-прі Росії серед юніорів.

Нагадаємо, тренувальний збір національної команди Росії зі скелетону, який мав відбутися в липні в анексованій Алушті (Крим), скасовано. Про це пропагандистам повідомив старший тренер команди Денис Алімов.

«Рішення про відміну липневого збору в Криму було прийнято досить давно. Спортсмени продовжать підготовку до сезону у себе в регіонах під керівництвом особистих тренерів.

Жодних особливих проблем скасування збору в Криму не викличе, думаю», – заявив Алімов.