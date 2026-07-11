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Путініст Плющенко поскаржився, що його син фігурист виявився нікому непотрібним в Росії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Путініст Плющенко поскаржився, що його син фігурист виявився нікому непотрібним в Росії
У травні 2026 року Олександр Плющенко отримав спортивне громадянство Азербайджану.

Євген Плющенко: У нас тут триває деградація

Дворазовий олімпійський чемпіон з фігурного катання росіянин Євген Плющенко розповів пропагандистам, чому було ухвалено рішення про перехід його сина Олександра до збірної Азербайджану. Про це повідомляє «Главком».

«Я хочу, щоб дитина почала виступати. Тут він нікому не потрібний був. Ми давайте реально скажемо. Казали, що він не тягне із нашими російськими спортсменами. Ще раз кажу, що якби він був Іваном Івановичем Івановим, то навіть ніхто не звернув би уваги. Йому треба виходити на міжнародну арену, кататися, виступати, бути справді на світовій арені.

Звісно, ​​у нас тут триває деградація. Їздити там до Кірова, Пермі це, звичайно, чудово. Але це деградація наших спортсменів», – заявив Плющенко.

Євген Плющенко відомий своєю підтримкою російського диктатора Володимира Путіна та війни проти України.

Олександру Плющенку 13 років. Він бере участь у льодових шоу разом із батьком. З 2017 року фігурист займається в академії «Янголи Плющенко».

У травні 2026 року Олександр Плющенко отримав спортивне громадянство Азербайджану.

Нагадаємо, тренувальний збір національної команди Росії зі скелетону, який мав відбутися в липні в анексованій Алушті (Крим), скасовано. Про це пропагандистам повідомив старший тренер команди Денис Алімов.

«Рішення про відміну липневого збору в Криму було прийнято досить давно. Спортсмени продовжать підготовку до сезону у себе в регіонах під керівництвом особистих тренерів.

Жодних особливих проблем скасування збору в Криму не викличе, думаю», – заявив Алімов.

 

Теги: росія фігурне катання громадянство

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