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ФІФА планує продавати частки у чемпіонаті світу приватним інвесторам

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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ФІФА планує продавати частки у чемпіонаті світу приватним інвесторам
Джанні Інфантіно запустив процес продажу прав на проведення чемпіонату світу приватним інвесторам
Скріншот

Контрольний пакет залишиться у ФІФА

Президент ФІФА Джанні Інфантіно планує створити компанію з метою продажу частки у чемпіонатах світу з футболу приватним інвесторам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Times.

План передбачає, що новостворена компанія контролюватиме чоловічий та жіночий мундіалі. Частки у ній будуть розподілені між ФІФА, приватними інвесторами та національними асоціаціями-членами ФІФА.

Власником контрольного пакету акцій стане ФІФА. Ще 20-30 відсотків планується продавати приватним інвесторам, тоді як сумарна частка всіх національних асоціацій становитиме близько 20 відсотків. Кожній національній федерації за планом буде відведена частка, попередньо оцінювала у 20 мільйонів доларів. Асоціації можуть розпоряджатися нею на власний розсуд, зокрема продавати задля збільшення доходів. 

Очікується, що після завершення наступного президентського терміну на чолі ФІФА Інфантіно може обійняти у компанії керівну роль «комісара». Його зарплата може бути близькою до 64 мільйонів доларів, які отримує керівник ліги НФЛ з американського футболу, – це вдесятеро більше, ніж його доходи за останній фінансовий рік на посаді президента ФІФА.

Також видання повідомило, що ФІФА консультувалася з оточенням президента США Дональда Трампа щодо плану продажі частки чемпіонату світу. Серед головних потенційних інвесторів називають Джошуа Кушнера, брата зятя Трампа Джареда Кушнера, а також американський банк JP Morgan.

Водночас ФІФА залишається некомерційною громадською організацією, яка фактично належить її 211 членам з числа національних футбольних асоціацій. За даними The Times, доходи організації за період 2022-2026 років можуть сягнути 15 млрд доларів.

Продаж частки приватним інвесторам може мати й вплив на формат майбутніх змагань. Зокрема, задля збільшення доходів та фінансової вартості майбутньої компанії мундіаль може зазнати розширення до 64 команд або проводитися частіше, ніж раз на чотири роки. У липні Інфантіно вже заявляв, що ФІФА розгляне можливість розширення наступного чемпіонату світу до 64 збірних у 2030 році. Цього року турнір вперше розігрували 48 збірних.

Швейцарець Інфантіно очолює ФІФА з 2016 року і вже оголосив про намір балотуватися на наступний чотирирічний термін, який може зберегти його на посаді до 2031-го. Майбутній термін у разі переобрання стане його останнім на чолі організації.

Нагадаємо, очільник іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас розкритикував президента ФІФА Джанні Інфантіно.

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Теги: Джанні Інфантіно ФІФА НОВИНИ ФУТБОЛУ

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