Олександру Плющенку 13 років. Він бере участь у льодових шоу разом із батьком

Дворазовий олімпійський чемпіон Євген Плющенко відомий своєю підтримкою російського диктатора Володимира Путіна

Російський фігурист Олександр Плющенко отримав право виступати під прапором Азербайджану на міжнародних змаганнях із сезону 2026/27. Про це повідомила Федерація зимових видів спорту Азербайджану, інформує «Главком».

«Звернення федерації до Міжнародної спілки ковзанярів було задоволене, і спортсмену офіційно дозволено представляти Азербайджан на міжнародній арені», – йдеться у повідомленні.

У травні Федерація фігурного катання на ковзанах Росії затвердила перехід сина дворазового олімпійського чемпіона Євгена Плющенка Олександра Плющенка до збірної Азербайджану.

Євген Плющенко відомий своєю підтримкою російського диктатора Володимира Путіна та війни проти України.

Олександру Плющенку 13 років. Він бере участь у льодових шоу разом із батьком. З 2017 року фігурист займається в академії «Янголи Плющенко».

Нагадаємо, тренувальний збір національної команди Росії зі скелетону, який мав відбутися в липні в анексованій Алушті (Крим), скасовано. Про це пропагандистам повідомив старший тренер команди Денис Алімов.

«Рішення про відміну липневого збору в Криму було прийнято досить давно. Спортсмени продовжать підготовку до сезону у себе в регіонах під керівництвом особистих тренерів.

Жодних особливих проблем скасування збору в Криму не викличе, думаю», – заявив Алімов.