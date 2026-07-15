Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Путініст Плющенко після заяви про деградацію фігурного катання у РФ отримав пораду слідкувати за язиком

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Путініст Плющенко після заяви про деградацію фігурного катання у РФ отримав пораду слідкувати за язиком
Євген Плющенко відомий своєю підтримкою російського диктатора Володимира Путіна та війни проти України

Журова: Жені треба бути акуратнішими в словах

Олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту та одіозна депутатка Держдуми РФ Світлана Журова під час спілкування з пропагандистами закликала дворазового олімпійського чемпіона з фігурного катання Євгена Плющенка слідкувати за своїми висловлюваннями. Про це інформує «Главком».

Плющенко, коментуючи перехід свого 13-річного сина Олександра до збірної Азербайджану, заявив, що фігурне катання у Росії деградує.

«Жені треба бути акуратнішими в словах. Якби він сказав, що через неучасть наших спортсменів у міжнародних змаганнях погіршується розвиток спорту, то це було б нормально. А він сказав «деградує», і всі вчепилися за це слово та відреагували.

Коли ти варишся у власному соку, то у спортсменів не така висока мотивація та конкуренція. Женя мав на увазі, що рівень розвитку фігурного катання падає, коли ми не беремо участі у змаганнях. А він невдало висловився, це слово в російській мові різко звучить», – заявила Журова.

Євген Плющенко відомий своєю підтримкою російського диктатора Володимира Путіна та війни проти України.

Олександру Плющенку 13 років. Він бере участь у льодових шоу разом із батьком. З 2017 року фігурист займається в академії «Янголи Плющенко».

У травні 2026 року Олександр Плющенко отримав спортивне громадянство Азербайджану.

Нагадаємо, тренувальний збір національної команди Росії зі скелетону, який мав відбутися в липні в анексованій Алушті (Крим), скасовано. Про це пропагандистам повідомив старший тренер команди Денис Алімов.

«Рішення про відміну липневого збору в Криму було прийнято досить давно. Спортсмени продовжать підготовку до сезону у себе в регіонах під керівництвом особистих тренерів.

Жодних особливих проблем скасування збору в Криму не викличе, думаю», – заявив Алімов.

Теги: фігурне катання спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У фінальному запливі на дистанції 400 метрів комплексним плаванням Денисенко фінішував із результатом 4:23.28
Денисенко здобув бронзу юніорського Чемпіонату Європи з плавання
Вчора, 15:05
Гераскевич: Діти залишилися задоволені – це головне
«Знайдемо майбутніх скелетоністів». Гераскевич розповів про тренування для дітей з Луганщини
Вчора, 10:40
Українці повертаються зі Скоп’є з бронзою та сріблом
Українські борці вільного стилю здобули дві нагороди на Чемпіонаті Європи U20
13 липня, 12:56
За підсумками чемпіонату Європи українці тричі підіймалися на першу сходинку п'єдесталу пошани
Українські п'ятиборці здобули три золоті нагороди на юніорському Чемпіонаті Європи
7 липня, 12:44
Ільчишин та Ткач здобули бронзу турніру World Climbing Series
Скелелази Ільчишин та Ткач здобули історичну нагороду на змаганнях у Польщі
6 липня, 14:00
Михайло Дегтярьов відомий своєю підтримкою війни Росії проти України
Керівник російського спорту обурився через заяву мера румунського міста, який хоче заборонити прапор РФ
25 червня, 11:29
Керівникам закладів доручено припинити навчально-тренувальні заняття для вихованців спортивних закладів віком до 18 років
У Криму окупанти заборонили всі спортивні змагання
23 червня, 15:14
Бічурін перебував в анексованій Алушті
Срібний призер Чемпіонату Європи з боротьби незаконно відвідав анексований Крим
19 червня, 11:11
Гутцайт: Басейни є важливими місцями для реабілітації наших захисників і захисниць
Басейн планують перетворити на парковку? Президент НОК звернувся до мера Чернівців
15 червня, 10:54

Новини

Правозахисники поскаржилися в МОК на президента ФІФА Інфантіно
Правозахисники поскаржилися в МОК на президента ФІФА Інфантіно
Путініст Плющенко після заяви про деградацію фігурного катання у РФ отримав пораду слідкувати за язиком
Путініст Плющенко після заяви про деградацію фігурного катання у РФ отримав пораду слідкувати за язиком
Мбаппе пояснив, чому Франція програла Іспанії у півфіналі Чемпіонату світу
Мбаппе пояснив, чому Франція програла Іспанії у півфіналі Чемпіонату світу
Франція – Іспанія: визначився перший фіналіст Чемпіонату світу з футболу
Франція – Іспанія: визначився перший фіналіст Чемпіонату світу з футболу
Франція перемогла Іспанію та вийшла у фінал Чемпіонату світу з футболу
Франція перемогла Іспанію та вийшла у фінал Чемпіонату світу з футболу
Бомбардир збірної Іспанії повторив національний рекорд на Чемпіонаті світу
Бомбардир збірної Іспанії повторив національний рекорд на Чемпіонаті світу

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
355K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 липня: ситуація на фронті
171K
Кім Чен Ин знайшов нового стратегічного партнера, залишивши Кремль ні з чим
143K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 липня 2026
95K
Мобілізований відмовився виконати наказ командира та не пішов на штурм: як його покарали
92K
Кремль назвав головну умову для завершення війни
53K
Оля Полякова виступила на засіданні слідчої комісії Верховної Ради

Новини

З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45
День княгині Ольги 2026: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 10:00
Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
9 липня, 15:52
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
8 липня, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
7 липня, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua