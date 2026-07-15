Журова: Жені треба бути акуратнішими в словах

Олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту та одіозна депутатка Держдуми РФ Світлана Журова під час спілкування з пропагандистами закликала дворазового олімпійського чемпіона з фігурного катання Євгена Плющенка слідкувати за своїми висловлюваннями. Про це інформує «Главком».

Плющенко, коментуючи перехід свого 13-річного сина Олександра до збірної Азербайджану, заявив, що фігурне катання у Росії деградує.

«Жені треба бути акуратнішими в словах. Якби він сказав, що через неучасть наших спортсменів у міжнародних змаганнях погіршується розвиток спорту, то це було б нормально. А він сказав «деградує», і всі вчепилися за це слово та відреагували.

Коли ти варишся у власному соку, то у спортсменів не така висока мотивація та конкуренція. Женя мав на увазі, що рівень розвитку фігурного катання падає, коли ми не беремо участі у змаганнях. А він невдало висловився, це слово в російській мові різко звучить», – заявила Журова.

Євген Плющенко відомий своєю підтримкою російського диктатора Володимира Путіна та війни проти України.

Олександру Плющенку 13 років. Він бере участь у льодових шоу разом із батьком. З 2017 року фігурист займається в академії «Янголи Плющенко».

У травні 2026 року Олександр Плющенко отримав спортивне громадянство Азербайджану.

Нагадаємо, тренувальний збір національної команди Росії зі скелетону, який мав відбутися в липні в анексованій Алушті (Крим), скасовано. Про це пропагандистам повідомив старший тренер команди Денис Алімов.

«Рішення про відміну липневого збору в Криму було прийнято досить давно. Спортсмени продовжать підготовку до сезону у себе в регіонах під керівництвом особистих тренерів.

Жодних особливих проблем скасування збору в Криму не викличе, думаю», – заявив Алімов.