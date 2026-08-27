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Перспективний український баскетболіст продовжить кар'єру в США

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Перспективний український баскетболіст продовжить кар'єру в США
На чемпіонаті Європи U-20 у Дивізіоні B Грищук був одним із ключових гравців збірної України
фото: ФБУ

Максим Грищук наступний сезон проведе у США

Форвард збірної України з баскетболу U-20 Максим Грищук залишив «Ніко-Баскет».  Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Як повідомив головний тренер БК «Ніко-Баскет» Валентин Берестнєв у відеозверненні, коментуючи кадрові зміни у складі клубу, після повернення з чемпіонату Європи U-20 баскетболіст повідомив клуб про своє рішення спробувати себе у США.

«Максим проінформував, що він продовжить свою кар'єру в США. Йому прийшло запрошення з університету Південної Індіани, і він хоче спробувати себе у студентській лізі. Незважаючи на те, що у нас з ним був дворічний контракт, він прийняв таке рішення, і в наступному сезоні з нами грати не буде. Ми дуже задоволені тим прогресом, якого він досяг у Миколаєві, настільки, що він став цікавим американським студентським програмам. Бажаємо йому успіхів», – розповів Берестнєв.

На чемпіонаті Європи U-20 у Дивізіоні B форвард був одним із ключових гравців збірної України, яка здобула перемогу на турнірі та завоювала путівку до Дивізіону А.

У семи матчах Євробаскету Грищук у середньому набирав 16,9 очка, 8,9 підбирання, 1,4 передачі та 1,4 блок-шота, маючи найкращий у збірній показник ефективності – РЕ 21,1.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027. 

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

  • Іспанія – Португалія
  • Україна – Греція
  • Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

  • Греція – Іспанія
  • Чорногорія – Україна
  • Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

  • Чорногорія – Іспанія
  • Португалія – Україна
  • Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

  • Іспанія – Греція
  • Україна – Чорногорія
  • Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

  • Португалія – Іспанія
  • Греція – Україна
  • Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

  • Іспанія – Чорногорія
  • Україна – Португалія
  • Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки. 

Турнірне становище групи I

  1. Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
  2. Україна – 4 перемоги, 2 поразки
  3. Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
  4. Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
  5. Греція – 3 перемоги, 3 поразки
  6. Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.

Теги: NCAA баскетбол

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