Перспективний український баскетболіст продовжить кар'єру в США

Максим Грищук наступний сезон проведе у США

Форвард збірної України з баскетболу U-20 Максим Грищук залишив «Ніко-Баскет». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Як повідомив головний тренер БК «Ніко-Баскет» Валентин Берестнєв у відеозверненні, коментуючи кадрові зміни у складі клубу, після повернення з чемпіонату Європи U-20 баскетболіст повідомив клуб про своє рішення спробувати себе у США.

«Максим проінформував, що він продовжить свою кар'єру в США. Йому прийшло запрошення з університету Південної Індіани, і він хоче спробувати себе у студентській лізі. Незважаючи на те, що у нас з ним був дворічний контракт, він прийняв таке рішення, і в наступному сезоні з нами грати не буде. Ми дуже задоволені тим прогресом, якого він досяг у Миколаєві, настільки, що він став цікавим американським студентським програмам. Бажаємо йому успіхів», – розповів Берестнєв.

На чемпіонаті Європи U-20 у Дивізіоні B форвард був одним із ключових гравців збірної України, яка здобула перемогу на турнірі та завоювала путівку до Дивізіону А.

У семи матчах Євробаскету Грищук у середньому набирав 16,9 очка, 8,9 підбирання, 1,4 передачі та 1,4 блок-шота, маючи найкращий у збірній показник ефективності – РЕ 21,1.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

Іспанія – Португалія

Україна – Греція

Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

Греція – Іспанія

Чорногорія – Україна

Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

Чорногорія – Іспанія

Португалія – Україна

Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

Іспанія – Греція

Україна – Чорногорія

Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

Португалія – Іспанія

Греція – Україна

Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

Іспанія – Чорногорія

Україна – Португалія

Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.

Турнірне становище групи I

Іспанія – 5 перемог, 1 поразка Україна – 4 перемоги, 2 поразки Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки Португалія – 3 перемоги, 3 поразки Греція – 3 перемоги, 3 поразки Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.