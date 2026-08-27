Перспективний український баскетболіст продовжить кар'єру в США
Максим Грищук наступний сезон проведе у США
Форвард збірної України з баскетболу U-20 Максим Грищук залишив «Ніко-Баскет». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Як повідомив головний тренер БК «Ніко-Баскет» Валентин Берестнєв у відеозверненні, коментуючи кадрові зміни у складі клубу, після повернення з чемпіонату Європи U-20 баскетболіст повідомив клуб про своє рішення спробувати себе у США.
«Максим проінформував, що він продовжить свою кар'єру в США. Йому прийшло запрошення з університету Південної Індіани, і він хоче спробувати себе у студентській лізі. Незважаючи на те, що у нас з ним був дворічний контракт, він прийняв таке рішення, і в наступному сезоні з нами грати не буде. Ми дуже задоволені тим прогресом, якого він досяг у Миколаєві, настільки, що він став цікавим американським студентським програмам. Бажаємо йому успіхів», – розповів Берестнєв.
На чемпіонаті Європи U-20 у Дивізіоні B форвард був одним із ключових гравців збірної України, яка здобула перемогу на турнірі та завоювала путівку до Дивізіону А.
У семи матчах Євробаскету Грищук у середньому набирав 16,9 очка, 8,9 підбирання, 1,4 передачі та 1,4 блок-шота, маючи найкращий у збірній показник ефективності – РЕ 21,1.
Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.
Календар матчів групи I
28 серпня 2026 року
- Іспанія – Португалія
- Україна – Греція
- Грузія – Чорногорія
31 серпня 2026 року
- Греція – Іспанія
- Чорногорія – Україна
- Португалія – Грузія
26 листопада 2026 року
- Чорногорія – Іспанія
- Португалія – Україна
- Греція – Грузія
29 листопада 2026 року
- Іспанія – Греція
- Україна – Чорногорія
- Грузія – Португалія
26 лютого 2027 року
- Португалія – Іспанія
- Греція – Україна
- Чорногорія – Грузія
1 березня 2027 року
- Іспанія – Чорногорія
- Україна – Португалія
- Грузія – Греція
До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.
Турнірне становище групи I
- Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
- Україна – 4 перемоги, 2 поразки
- Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
- Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
- Греція – 3 перемоги, 3 поразки
- Грузія – 3 перемоги, 3 поразки
На світову першість вийдуть три команди з групи.
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