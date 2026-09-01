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Олександр Кобзистий після перемоги над Чорногорією: «Я дуже люблю приїжджати у збірну України»

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Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Олександр Кобзистий після перемоги над Чорногорією: «Я дуже люблю приїжджати у збірну України»
Олександр Кобзистий приніс збірній України два заключні очки у матчі проти Чорногорії
фото: FIBA

Форвард національної команди поділився емоціями від перемоги над чорногорцями

Після перемоги чоловічої баскетбольної збірної України над Чорногорією «Главкому» вдалося поспілкуватися з форвардом Олександром Кобзистим про важкий виїзний поєдинок. 

Вітаю з перемогою. Як ви оцінюєте цей матч для збірної України?

У мене немає слів. Це дуже велика перемога для нашої команди. Хтось сказав, що ми ще ніколи не перемагали Чорногорію (дійсно, синьо-жовті здобули свою першу перемогу в чотирьох матчах). У мене і в команди емоції зашкалюють.

До того ж у залі була дуже гарна атмосфера. Так, нам не було чим дихати через спеку, але було дуже багато глядачів. Ми всі зараз мокрі, нашу форму можна просто вижимати і з неї потече вода. Тому ми багато старалися і це дуже-дуже велика перемога. Але Україна не можена цьому зупинятися. Попереду ще два вікна, чотири гри. Треба вигравати кожну, боротися, битися й фокусуватися на наступному матчі.

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Сьогодні ви зіграли значно більше, ніж у попередньому матчі проти Греції. Чи обговорювали ви це з Айнарсом Багатскісом? Він планував дати вам більше хвилин у цьому поєдинку чи все склалося вже по ходу гри?

Тренер поговорив зі мною до матчу. Він сказав, що розраховує на мене, і що я буду грати. Тому я був готовий. Вийшов і, вважаю, непогано зіграв, дуже добре попрацював у захисті. У нападі я промазав декілька своїх кидків, але вважаю, що загалом це була дуже-дуже хороша командна гра.

Попереду ще два відбіркові вікна. Чи плануєте ви приїжджати до збірної й надалі, якщо матимете таку можливість?

Я дуже люблю збірну, тому із задоволенням приїжджав би на кожне вікно. Але побачимо, де будемо грати наступного разу, бо я ще не знаю (наразі невідомо, у якому клубі Олександр Кобзистий проведе наступний сезон).

Нагадаємо, що наставник української команди поділився думками перед важливим виїзним матчем проти Чорногорії

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Теги: баскетбол чемпіонат світу

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