Олександр Кобзистий після перемоги над Чорногорією: «Я дуже люблю приїжджати у збірну України»

Форвард національної команди поділився емоціями від перемоги над чорногорцями

Після перемоги чоловічої баскетбольної збірної України над Чорногорією «Главкому» вдалося поспілкуватися з форвардом Олександром Кобзистим про важкий виїзний поєдинок.

Вітаю з перемогою. Як ви оцінюєте цей матч для збірної України?

У мене немає слів. Це дуже велика перемога для нашої команди. Хтось сказав, що ми ще ніколи не перемагали Чорногорію (дійсно, синьо-жовті здобули свою першу перемогу в чотирьох матчах). У мене і в команди емоції зашкалюють.

До того ж у залі була дуже гарна атмосфера. Так, нам не було чим дихати через спеку, але було дуже багато глядачів. Ми всі зараз мокрі, нашу форму можна просто вижимати і з неї потече вода. Тому ми багато старалися і це дуже-дуже велика перемога. Але Україна не можена цьому зупинятися. Попереду ще два вікна, чотири гри. Треба вигравати кожну, боротися, битися й фокусуватися на наступному матчі.

Реклама. 21+ GGBET є титульним спонсором Федерації баскетболу України та збірної України. Кожен матч національної збірної – це подія, яку разом переживають тисячі українських уболівальників. Букмекерський бренд GGBET створений для тих, хто цінує реальні емоції та унікальний ігровий досвід. Підтримуй збірну України разом із GGBET!

Сьогодні ви зіграли значно більше, ніж у попередньому матчі проти Греції. Чи обговорювали ви це з Айнарсом Багатскісом? Він планував дати вам більше хвилин у цьому поєдинку чи все склалося вже по ходу гри?

Тренер поговорив зі мною до матчу. Він сказав, що розраховує на мене, і що я буду грати. Тому я був готовий. Вийшов і, вважаю, непогано зіграв, дуже добре попрацював у захисті. У нападі я промазав декілька своїх кидків, але вважаю, що загалом це була дуже-дуже хороша командна гра.

Попереду ще два відбіркові вікна. Чи плануєте ви приїжджати до збірної й надалі, якщо матимете таку можливість?

Я дуже люблю збірну, тому із задоволенням приїжджав би на кожне вікно. Але побачимо, де будемо грати наступного разу, бо я ще не знаю (наразі невідомо, у якому клубі Олександр Кобзистий проведе наступний сезон).

Нагадаємо, що наставник української команди поділився думками перед важливим виїзним матчем проти Чорногорії.