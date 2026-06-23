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Норвегія пробилася до плейоф Чемпіонату світу 2026 після видовищної перемоги над Сенегалом

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Норвегія пробилася до плейоф Чемпіонату світу 2026 після видовищної перемоги над Сенегалом
Ерлінг Голанд у другому матчі поспіль стає автором двох забитих м'ячів
фото: Imago

Одразу два футболісти оформили дублі за свої команди

Збірна Норвегії втримала перемогу над Сенегалом, перегравши африканців 3:2 у другому матчі групового етапу Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком».

Хід матчу

Перший тайм проходив у досить рівній боротьбі, хоча саме норвежці створили більше гострих моментів. Уже на старті зустрічі Крістоффер Аєр після подачі з кутового небезпечно пробивав головою, але Едуар Менді врятував свою команду. Згодом чудовий шанс змарнував Мартін Едегор, який після прострілу Маркуса Педерсена з вигідної позиції пробив над воротами. Сенегал відповідав своїми випадами, зокрема небезпечно відкривався Ніколя Джексон, однак захист і воротар норвежців діяли надійно.

На 37-й хвилині Менді знову продемонстрував клас, відбивши удар Едегора практично впритул. Наприкінці тайму Ерлінг Голанд міг виводити свою команду вперед, адже спочатку форвард після пресингу перехопив м'яч і з гострого кута влучив у стійку, а вже в компенсований час Менді потягнув його удар головою. Втім, на 43-й хвилині Сенегал все ж не встояв, бо Каліду Кулібалі невдало перервав передачу, після чого м'яч відскочив до Маркуса Педерсена, який змістився праворуч і точним ударом у ближній кут відкрив рахунок.

Після перерви Норвегія незабаром завдала ще одного удару по супернику. На 48-й хвилині Мартін Едегор блискуче розігнав контратаку та віддав передачу на Голанда, який ударом у падінні з центру штрафного майданчика відправив м'яч у самісіньку дев'ятку. Проте Сенегал не знітився і швидко повернув інтригу в матч. Допоміг цьому Ісмаїла Сарр, який прорвався через центр, отримав передачу від Садіо Мане та, навіть попри контакт із захисниками, у падінні переграв Ер'яна Нюланна.

Проте святкування африканців тривало недовго. На 58-й хвилині норвежці провели ще одну небезпечну атаку, де після серії рикошетів у штрафному майданчику Патрік Берг знайшов передачею Голанда, а той майстерно підставив ногу й відправив м'яч у ворота від поперечини, оформивши дубль та зробивши рахунок 3:1.

У заключній частині зустрічі Сенегал кинув усі сили на штурм чужих воріт. Нюланн врятував свою команду після небезпечного удару головою від Джексона, а норвежці намагалися відповідати контратаками. Шельдеруп і Голанд мали хороші можливості остаточно зняти всі питання щодо переможця, а вже на 90-й хвилині Оскар Бобб був близький до гола, однак його удар під поперечину з лінії воріт виніс захисник.

Уже в компенсований час Сенегал все ж скоротив відставання: Джексон побудував чудову атаку для Ісмаїли Сарра, який оформив дубль і встановив рахунок 3:2. Однак на більше часу в африканців уже не залишилося, і фінальний свисток зафіксував непросту, але цілком заслужену перемогу Норвегії. З шістьма очками скандинави рухаються до 1/16 фіналу, а ось Сенегалу необхідно обов'язково перемагати Ірак задля боротьби за місце в основній сітці турніру. 

Чемпіонат світу. Груповий етап. Квартет I

Норвегія – Сенегал 3:2 (1:0)

  • Голи: Педерсен (43), Голанд (48, 58) – Сарр (53, 90+3)

Standings provided by Sofascore

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Теги: чемпіонат світу Норвегія Каліду Кулібалі Ісмаїла Сарр Садіо Мане НОВИНИ ФУТБОЛУ

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