«Прикарпаття-Говерла» повернула до свого складу захисника Горобченка
Минулого сезону Павло Горобченко виступав за «Старий Луцьк»
«Прикарпаття-Говерла» оголосила про підписання контракту на наступний сезон Суперліги з 23-річним захисником Павлом Горобченком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Горобченко повертається до івано-франківського клубу, за який виступав у сезоні 2023/24.
Минулого сезону Павло Горобченко виступав за «Старий Луцьк», за який у середньому набирав 7.6 очка, 2.8 підбирання і 2.2 передачі за матч.
Раніше «Прикарпаття-Говерла» повідомила, що продовжила контракти з Сергієм Старцевим, Сергієм Кузнецовим, Іллею Дмитренко, Володимиром Дроздовим, Романом Морозовим та Іллею Чугуновим, а також підписала угоди з Степаном Лесиком і Олександром Дюпіним.
Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.
Календар матчів групи I
28 серпня 2026 року
- Іспанія – Португалія
- Україна – Греція
- Грузія – Чорногорія
31 серпня 2026 року
- Греція – Іспанія
- Чорногорія – Україна
- Португалія – Грузія
26 листопада 2026 року
- Чорногорія – Іспанія
- Португалія – Україна
- Греція – Грузія
29 листопада 2026 року
- Іспанія – Греція
- Україна – Чорногорія
- Грузія – Португалія
26 лютого 2027 року
- Португалія – Іспанія
- Греція – Україна
- Чорногорія – Грузія
1 березня 2027 року
- Іспанія – Чорногорія
- Україна – Португалія
- Грузія – Греція
До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.
Турнірне становище групи I
- Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
- Україна – 4 перемоги, 2 поразки
- Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
- Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
- Греція – 3 перемоги, 3 поразки
- Грузія – 3 перемоги, 3 поразки
На світову першість вийдуть три команди з групи.
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