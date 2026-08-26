Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Прикарпаття-Говерла» повернула до свого складу захисника Горобченка

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
«Прикарпаття-Говерла» повернула до свого складу захисника Горобченка
Горобченко повертається до івано-франківського клубу, за який виступав у сезоні 2023/24

Минулого сезону Павло Горобченко виступав за «Старий Луцьк» 

«Прикарпаття-Говерла» оголосила про підписання контракту на наступний сезон Суперліги з 23-річним захисником Павлом Горобченком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Горобченко повертається до івано-франківського клубу, за який виступав у сезоні 2023/24.

Минулого сезону Павло Горобченко виступав за «Старий Луцьк», за який у середньому набирав 7.6 очка, 2.8 підбирання і 2.2 передачі за матч.

Раніше «Прикарпаття-Говерла» повідомила, що продовжила контракти з Сергієм Старцевим, Сергієм Кузнецовим, Іллею Дмитренко, Володимиром Дроздовим, Романом Морозовим та Іллею Чугуновим, а також підписала угоди з Степаном Лесиком і Олександром Дюпіним.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027. 

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

  • Іспанія – Португалія
  • Україна – Греція
  • Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

  • Греція – Іспанія
  • Чорногорія – Україна
  • Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

  • Чорногорія – Іспанія
  • Португалія – Україна
  • Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

  • Іспанія – Греція
  • Україна – Чорногорія
  • Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

  • Португалія – Іспанія
  • Греція – Україна
  • Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

  • Іспанія – Чорногорія
  • Україна – Португалія
  • Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки. 

Турнірне становище групи I

  1. Іспанія – 5 перемог, 1 поразка
  2. Україна – 4 перемоги, 2 поразки
  3. Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки
  4. Португалія – 3 перемоги, 3 поразки
  5. Греція – 3 перемоги, 3 поразки
  6. Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.

Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чоловіча збірна України продовжує підготовку до матчів другого етапу кваліфікації Чемпіонату світу 2027
Стали відомі транслятори матчів збірної України з баскетболу проти Греції та Чорногорії
Сьогодні, 10:03
Кая Спірса пов'язували з вбивством баскетболіста у 2023 році
$9,25 млн за неправдивий матеріал: The New York Times програв суд баскетболісту
23 серпня, 20:50
У четвер, 20 серпня, українська збірна зіграє проти команди NCAA «Арізона Вайлдкетс»
Збірна України з баскетболу провела тренування перед першим контрольним матчем
20 серпня, 09:31
Наша команда провела перші тренування в Ризі
Збірна України з баскетболу розпочала підготовку до матчів проти Греції та Чорногорії
18 серпня, 13:03
Бобров вперше гратиме у чемпіонаті Польщі
Один з лідерів збірної України з баскетболу продовжить кар'єру у Польщі
11 серпня, 10:25
У 2012 році Нельсона було введено до Зали слави баскетболу
Пішов з життя легендарний тренер та гравець НБА
10 серпня, 09:30
Словенська модель була у десятирічних стосунках з баскетболістом, під час яких у пари народилися дві доньки
Мати дітей Дончича зробила неочікуваний крок у судовій справі щодо опіки над доньками
6 серпня, 18:00
У рамках підготовки до матчів з Грецією та Чорногорією українці зіграють два контрольні матчі
Визначився склад збірної України з баскетболу на матчі проти Греції та Чорногорії
6 серпня, 10:03
Цього літа Колаволе увійшов до складу збірної України U-21 з баскетболу 3х3
«Київ-Баскет» продовжив контракт з 21-річним захисником Колаволе
5 серпня, 10:56

Новини

Ла Ліга 2026/27: яким був другий тур іспанського чемпіонату
Ла Ліга 2026/27: яким був другий тур іспанського чемпіонату
«Прикарпаття-Говерла» повернула до свого складу захисника Горобченка
«Прикарпаття-Говерла» повернула до свого складу захисника Горобченка
У російського футбольного клубу «Ростов» виникли серйозні фінансові проблеми
У російського футбольного клубу «Ростов» виникли серйозні фінансові проблеми
Чи розраховує Мальдера на Мудрика? Відповідь головного тренера збірної України
Чи розраховує Мальдера на Мудрика? Відповідь головного тренера збірної України
У Баку вболівальники феєрверком відзначили вихід команди «Сабах» у Лігу чемпіонів
У Баку вболівальники феєрверком відзначили вихід команди «Сабах» у Лігу чемпіонів
Серія А 2026/2027: результати першого туру
Серія А 2026/2027: результати першого туру

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
364K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
148K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 серпня 2026
79K
Софії Ротару у День Незалежності показалася у Києві (фото)
66K
Путін остаточно ухвалив рішення про майбутнє війни в Україні – ISW
43K
Календар рибалки на вересень 2026 року: коли і на що клює найкраще
38K
Правоохоронці прокоментували інформацію про втечу російських військовополонених з колонії на Харківщині

Новини

В Україні до 30°, місцями значні дощі: погода на 26 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ в Краснодарському краї
Вчора, 12:35
Російський безпілотник зі штучним інтелектом убив трьох цивільних у Запоріжжі
Вчора, 08:45
В Україні до 30°, вдень тримається спека: погода на 25 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
Держдума РФ назвала крайній термін завершення війни в Україні
24 серпня, 17:05
Зеленський звернувся до українців у День Незалежності (відео)
24 серпня, 09:11

Прес-релізи

Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
20 серпня, 15:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua