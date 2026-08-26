«Прикарпаття-Говерла» повернула до свого складу захисника Горобченка

Горобченко повертається до івано-франківського клубу, за який виступав у сезоні 2023/24

Минулого сезону Павло Горобченко виступав за «Старий Луцьк»

«Прикарпаття-Говерла» оголосила про підписання контракту на наступний сезон Суперліги з 23-річним захисником Павлом Горобченком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Горобченко повертається до івано-франківського клубу, за який виступав у сезоні 2023/24.

Минулого сезону Павло Горобченко виступав за «Старий Луцьк», за який у середньому набирав 7.6 очка, 2.8 підбирання і 2.2 передачі за матч.

Раніше «Прикарпаття-Говерла» повідомила, що продовжила контракти з Сергієм Старцевим, Сергієм Кузнецовим, Іллею Дмитренко, Володимиром Дроздовим, Романом Морозовим та Іллею Чугуновим, а також підписала угоди з Степаном Лесиком і Олександром Дюпіним.

Нагадаємо, Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) оприлюднила календар другого етапу європейської кваліфікації Чемпіонату світу 2027.

Календар матчів групи I

28 серпня 2026 року

Іспанія – Португалія

Україна – Греція

Грузія – Чорногорія

31 серпня 2026 року

Греція – Іспанія

Чорногорія – Україна

Португалія – Грузія

26 листопада 2026 року

Чорногорія – Іспанія

Португалія – Україна

Греція – Грузія

29 листопада 2026 року

Іспанія – Греція

Україна – Чорногорія

Грузія – Португалія

26 лютого 2027 року

Португалія – Іспанія

Греція – Україна

Чорногорія – Грузія

1 березня 2027 року

Іспанія – Чорногорія

Україна – Португалія

Грузія – Греція

До другого етапу кваліфікації збірна України виходить із показником 4 перемоги та 2 поразки.

Турнірне становище групи I

Іспанія – 5 перемог, 1 поразка Україна – 4 перемоги, 2 поразки Чорногорія – 4 перемоги, 2 поразки Португалія – 3 перемоги, 3 поразки Греція – 3 перемоги, 3 поразки Грузія – 3 перемоги, 3 поразки

На світову першість вийдуть три команди з групи.