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Ексгравець «Динамо» заявив, що хотів отримати паспорт РФ і вважає себе наполовину росіянином

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Ексгравець «Динамо» заявив, що хотів отримати паспорт РФ і вважає себе наполовину росіянином
У 2004-2007 роках у складі «Динамо» Родольфо зіграв 56 матчів та забив сім голів

Родольфо: Моя донька знає російську мову, це важливо та приємно для мене

Колишній захисник київського «Динамо» 43-річний Родольфо зізнався у розмові з пропагандистами, що хотів стати громадянином Росії. Про це повідомляє «Главком».

«Я не бачу нічого поганого в тому, що бразильські футболісти одержують російські паспорти. Я сам міг отримати російський паспорт. Дуже хотів цього. Але не зрослося.

Чи став я росіянином за духом? Звісно. Я наполовину росіянин. Вважаю себе таким. Моя донька знає російську мову. Це важливо та приємно для мене. Я дуже сумую за Росією», – заявив Родольфо.

Родольфо перейшов до московського «Локомотиву» з київського «Динамо» у 2007 році. Бразилець був гравцем московського клубу до 2012-го. У 2015-2019 роках Родольфо грав за «Ахмат».

У 2004-2007 роках у складі «Динамо» Родольфо зіграв 56 матчів та забив сім голів. З київським клубом бразилець виграв два Кубки України та Суперкубок України.

Нагадаємо, колишній лідер донецького «Шахтаря» бразилець Жадсон ексклюзивно для «Главкома» прокоментував інформацію про його можливу участь у пропагандистському матчі у Москві.

«Я не поїду на гру, на яку мене запросив мій друг Вагнер Лав, оскільки розумію, що не варто цього робити з поваги до українського народу та клубу, який я люблю – «Шахтаря».

Вагнер Лав – чудовий друг, але я розумію, що ситуація зараз набагато делікатніша», – повідомив бразилець.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»

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