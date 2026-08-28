Україна розібралася зі збірною Греції у кваліфікації до Чемпіонату світу з баскетболу

Україна розібралася зі збірною Греції у кваліфікації до Чемпіонату світу з баскетболуРеклама
«Синьо-жовті» здобули важливу перемогу над сильним суперником
Баскетбольна збірна України переграла національну команду Греції (82:76) у відборі до Чемпіонату світу 2027. Про це повідомляє «Главком».
Перебіг подій
Підопічні Айнарса Багатскіса з перших хвилин нав'язали конкуренцію грецьким баскетболістам. Поступово синьо-жовті заволоділи ініціативою та виграли першу чверть (24:19). Елліни вирівняли становище в другій десятихвилинці та скоротили відставання перед великою перервою до трьох пунктів.
У третій чверті жодна з команд не наважилася ризикувати. Фактично суперники йшли нога в ногу. Лише під завісу відрізку збірна України трохи додала та відновили п'ятиочкову перевагу над Грецією.
А от стартовий натиск «синьо-жовтих» у фінальній 10-хвилинці вирішив долю протистояння. Команда Багатскіса відірвалася аж на 14 пунктів і забезпечила собі спокійну кінцівку зустрічі. Греки зуміли скоротити відставання лише до шести очок.
Реклама. 21+
28 серпня збірна України зустрічається з Грецією у боротьбі за вихід на ЧС-2027. Кожен такий матч – це випробування характеру, яке українські вболівальники переживають разом. GGBET, титульний спонсор Федерації баскетболу України та збірної, поруч у цей вирішальний вечір. Підтримуй наших проти Греції разом із GGBET!
Статистика збірної України
Україна: Ковляр (18 очок+6 підбирань+4 передачі), Шульга (14+4+4), Михайлюк (13+6+4), Войналович (11+1), Бобров (9+5+2), Скапінцев (7+6), Ткаченко (6+3), Лукашов (2+2+3), Новицький (2+2).
Збірна України принаймні тимчасово вийшла в лідери кваліфікаційної групи. Синьо-жовті набрали 12 очок після семи поєдинків. Далі йдуть Іспанія, Грузія та Чорногорія – по 11 пунктів. Щоправда, піренейці провели на матч менше.
Чемпіонат світу 2027. Кваліфікація, група I
-
Україна – Греція – 82:76 (24:19, 16:18, 24:22, 18:17)
До слова, українка Катерина Коваль покинула Університет Луїзіани. «Тайгерс» пояснили відхід центрової «особистими причинами». Розрив між сторонами стався після підписання клубом росіянки.
Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи. Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.
Коментарі — 0