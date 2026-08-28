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Україна розібралася зі збірною Греції у кваліфікації до Чемпіонату світу з баскетболу

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Україна розібралася зі збірною Греції у кваліфікації до Чемпіонату світу з баскетболу
Максим Шульга доклався до перемоги
фото: FIBA

«Синьо-жовті» здобули важливу перемогу над сильним суперником

Баскетбольна збірна України переграла національну команду Греції (82:76) у відборі до Чемпіонату світу 2027. Про це повідомляє «Главком».

Перебіг подій

Підопічні Айнарса Багатскіса з перших хвилин нав'язали конкуренцію грецьким баскетболістам. Поступово синьо-жовті заволоділи ініціативою та виграли першу чверть (24:19). Елліни вирівняли становище в другій десятихвилинці та скоротили відставання перед великою перервою до трьох пунктів.

У третій чверті жодна з команд не наважилася ризикувати. Фактично суперники йшли нога в ногу. Лише під завісу відрізку збірна України трохи додала та відновили п'ятиочкову перевагу над Грецією.

А от стартовий натиск «синьо-жовтих» у фінальній 10-хвилинці вирішив долю протистояння. Команда Багатскіса відірвалася аж на 14 пунктів і забезпечила собі спокійну кінцівку зустрічі. Греки зуміли скоротити відставання лише до шести очок.

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28 серпня збірна України зустрічається з Грецією у боротьбі за вихід на ЧС-2027. Кожен такий матч – це випробування характеру, яке українські вболівальники переживають разом. GGBET, титульний спонсор Федерації баскетболу України та збірної, поруч у цей вирішальний вечір. Підтримуй наших проти Греції разом із GGBET!

Статистика збірної України

Україна: Ковляр (18 очок+6 підбирань+4 передачі), Шульга (14+4+4), Михайлюк (13+6+4), Войналович (11+1), Бобров (9+5+2), Скапінцев (7+6), Ткаченко (6+3), Лукашов (2+2+3), Новицький (2+2).

Збірна України принаймні тимчасово вийшла в лідери кваліфікаційної групи. Синьо-жовті набрали 12 очок після семи поєдинків. Далі йдуть Іспанія, Грузія та Чорногорія – по 11 пунктів. Щоправда, піренейці провели на матч менше.

Чемпіонат світу 2027. Кваліфікація, група I

  • Україна – Греція – 82:76 (24:19, 16:18, 24:22, 18:17)

Standings provided by Sofascore

До слова, українка Катерина Коваль покинула Університет Луїзіани. «Тайгерс» пояснили відхід центрової «особистими причинами». Розрив між сторонами стався після підписання клубом росіянки.

Нагадаємо, раніше «Дніпро» відмовився від виступів у єврокубках. Чемпіон України повинен був стартувати в Кубку Європи. Однак, зміна формату турніру зробила неможливою участь вітчизняного гранда.

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Теги: чемпіонат світу Збірна України баскетбол

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