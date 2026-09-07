«Динамо» вирішило віддати В'ячеслава Суркіса в оренду

В'ячеслав Суркіс зіграв вже шість матчів цього сезону

Український голкіпер міг залишити столичний клуб ще влітку

«Динамо» планує віддати голкіпера В'ячеслава Суркіса в оренду вже взимку. Про це повідомляє «Главком» з посилання на українського журналіста Ігоря Бурбаса.

Ще влітку новачки Укранської Прем'єр-ліги «Чорноморець» та «Лівий Берег» пропонували столичному клубу взяти 19-річного футболіста в оренд, проте отримали відмову. Наразі біло-сині готові попрощатись з футболістом до кінця сезону задля того, щоб він довів свій рівень у іншій команді.

В'ячеслав Суркіс провів шість матчів цього сезону, один з яких став сухим. У грі з «Буковиною» він допустим дві результативних помилки, після чого сам попросив заміну.

«Динамо» після п'яти матчів УПЛ посідає шосте місце таблиці, маючи в своєму активі сім очок та одну гру в запасі. До основного раунду єврокубків команда Костюка не дійшла, поступившись у кваліфікації Ліги Європи «ПАОКу» (2:5), у Лізі конференцій «Карабаху» (1:2).

Турнірна таблиця Чемпіонату України з футболу сезону 2026/27

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Нагадаємо, у крайньому турі чемпіонату України «Динамо» зіграло нульову нічию з черкаським ЛНЗ.