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Рафаель Леау залишить Мілан – Фабріціо Романо назвав новий клуб португальця

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Рафаель Леау залишить Мілан – Фабріціо Романо назвав новий клуб португальця
Рафаель Леау залишає «Мілан» через 7 років після переїзду на «Сан-Сіро»
фото: пресслужба «Мілана»

Португальский вінгер приєднався до італійського клубу в 2019 році

Португальський вінгер Рафаель Леау перейде з «Мілана» до «Галатасарая». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на італійського журналіста Фабріціо Романо.

Сторони досягли згоди щодо трансферу 27-річного футболіста. Італійський гранд отримає за португальця 45 мільйонів євро + бонуси. Також «россонері» отримають відсоток від майбутнього продажу Леау.

До «Мілана» Рафаель Леау перейшов з «Лілля» влітку 2019 року. За цей час він провів 291 матч у якості гравця італійського гранда, відзначився 80 голами та 65 асистами. Разом з «россонері» португалець завоював титул чемпіона Італії у сезоні 2021/22 та Суперкубок Італії у сезоні 2024/25.

«Галатасарай» у цьому сезоні буде виступати у Лізі чемпіонів. У матчах основного раунду на турецьку команду чекають зустрічі з «Барселоною», «ПСЖ», «Астон Віллою», «Спортінгом», «Феєнордом», «Ліллем», «Штутгартом» та АЕКом.

«Мілан», натомість, виступатиме у Лізі Європи. На підопічних Рубена Аморіма чекають поєдинки з «Бенфікою», «Олімпіакосом», «Ференцварошем», «Зальцбургом», «Сандерлендом», «Борнмутом», «Араратом-Вірменія» та «Левські».

Як повідомлялося, «Шахтар» дізнався суперників по Лізі чемпіонів.

Суперники «Шахтаря» у рамках загального етапу Ліги чемпіонів

  • «Реал»
  • «Інтер»
  • «Спортінг»
  • ПСВ
  • «Фенербахче»
  • «РБ Лейпциг»
  • АЕК
  • «Слован»

Розклад матчів Ліги чемпіонів

  • 1-й тур: 8-10 вересня 2026 року;
  • 2-й тур: 13-14 жовтня 2026 року;
  • 3-й тур: 20-21 жовтня 2026 року;
  • 4-й тур: 3-4 листопада 2026 року;
  • 5-й тур: 24-25 листопада 2026 року;
  • 6-й тур: 8-9 грудня 2026 року;
  • 7-й тур: 19-20 січня 2027 року;
  • 8-й тур: 27 січня 2027 року.
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ «Ґалатасарай» ФК Мілан Рафаель Леау

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