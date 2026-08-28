Рафаель Леау залишить Мілан – Фабріціо Романо назвав новий клуб португальця
Португальский вінгер приєднався до італійського клубу в 2019 році
Португальський вінгер Рафаель Леау перейде з «Мілана» до «Галатасарая». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на італійського журналіста Фабріціо Романо.
Сторони досягли згоди щодо трансферу 27-річного футболіста. Італійський гранд отримає за португальця 45 мільйонів євро + бонуси. Також «россонері» отримають відсоток від майбутнього продажу Леау.
До «Мілана» Рафаель Леау перейшов з «Лілля» влітку 2019 року. За цей час він провів 291 матч у якості гравця італійського гранда, відзначився 80 голами та 65 асистами. Разом з «россонері» португалець завоював титул чемпіона Італії у сезоні 2021/22 та Суперкубок Італії у сезоні 2024/25.
«Галатасарай» у цьому сезоні буде виступати у Лізі чемпіонів. У матчах основного раунду на турецьку команду чекають зустрічі з «Барселоною», «ПСЖ», «Астон Віллою», «Спортінгом», «Феєнордом», «Ліллем», «Штутгартом» та АЕКом.
«Мілан», натомість, виступатиме у Лізі Європи. На підопічних Рубена Аморіма чекають поєдинки з «Бенфікою», «Олімпіакосом», «Ференцварошем», «Зальцбургом», «Сандерлендом», «Борнмутом», «Араратом-Вірменія» та «Левські».
Як повідомлялося, «Шахтар» дізнався суперників по Лізі чемпіонів.
Суперники «Шахтаря» у рамках загального етапу Ліги чемпіонів
- «Реал»
- «Інтер»
- «Спортінг»
- ПСВ
- «Фенербахче»
- «РБ Лейпциг»
- АЕК
- «Слован»
Розклад матчів Ліги чемпіонів
- 1-й тур: 8-10 вересня 2026 року;
- 2-й тур: 13-14 жовтня 2026 року;
- 3-й тур: 20-21 жовтня 2026 року;
- 4-й тур: 3-4 листопада 2026 року;
- 5-й тур: 24-25 листопада 2026 року;
- 6-й тур: 8-9 грудня 2026 року;
- 7-й тур: 19-20 січня 2027 року;
- 8-й тур: 27 січня 2027 року.
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