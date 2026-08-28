Рафаель Леау залишить Мілан – Фабріціо Романо назвав новий клуб португальця

Рафаель Леау залишає «Мілан» через 7 років після переїзду на «Сан-Сіро»

Португальский вінгер приєднався до італійського клубу в 2019 році

Португальський вінгер Рафаель Леау перейде з «Мілана» до «Галатасарая». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на італійського журналіста Фабріціо Романо.

Сторони досягли згоди щодо трансферу 27-річного футболіста. Італійський гранд отримає за португальця 45 мільйонів євро + бонуси. Також «россонері» отримають відсоток від майбутнього продажу Леау.

До «Мілана» Рафаель Леау перейшов з «Лілля» влітку 2019 року. За цей час він провів 291 матч у якості гравця італійського гранда, відзначився 80 голами та 65 асистами. Разом з «россонері» португалець завоював титул чемпіона Італії у сезоні 2021/22 та Суперкубок Італії у сезоні 2024/25.

«Галатасарай» у цьому сезоні буде виступати у Лізі чемпіонів. У матчах основного раунду на турецьку команду чекають зустрічі з «Барселоною», «ПСЖ», «Астон Віллою», «Спортінгом», «Феєнордом», «Ліллем», «Штутгартом» та АЕКом.

«Мілан», натомість, виступатиме у Лізі Європи. На підопічних Рубена Аморіма чекають поєдинки з «Бенфікою», «Олімпіакосом», «Ференцварошем», «Зальцбургом», «Сандерлендом», «Борнмутом», «Араратом-Вірменія» та «Левські».

Як повідомлялося, «Шахтар» дізнався суперників по Лізі чемпіонів.

Суперники «Шахтаря» у рамках загального етапу Ліги чемпіонів

«Реал»

«Інтер»

«Спортінг»

ПСВ

«Фенербахче»

«РБ Лейпциг»

АЕК

«Слован»

Розклад матчів Ліги чемпіонів