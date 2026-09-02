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«Баварія» розгромила «Оснабрюк» та вийшла до другого раунду Кубку Німеччини

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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«Баварія» розгромила «Оснабрюк» та вийшла до другого раунду Кубку Німеччини
«Баварія» впевнено пройшла до наступного раунду Кубку Німеччини
фото: ФК «Баварія»

Дубль у складі мюнхенців оформив Гаррі Кейн

2 серпня відбувся матч першого раунду Кубку Німеччини між «Оснабрюком» та «Баварією». Про це повідомляє «Главком».

Команди зустрілись у місті Оснабрюк на стадіоні «Оснатель-Арена». Стартовий свисток пролунав о 21:45 за київським часом.

Першими уперед сенсаційно вийшли господарі: неймовірний за точністю та траєкторією дальній удар наніс нападник Робін Майсснер. Після цього забивали лише зіркові гості – голи Бішофа, Олісе та Кейна, який оформив дубль, принесли команді Венсана Компані путівку до наступного раунду.

«Баварія» є діючим переможцем Кубку Німеччини – у травневому фіналі мюнхенці завдяки хет-трику Гаррі Кейна здолали «Штутгарт» з рахунком 3:0.

Кубок Німеччини з футболу. Перший раунд

«Оснабрюк» – «Баварія» – 1:4

Голи: Майсснер, 5 – Кейн, 18, 86 (пенальті), Бішоф, 24, Олісе, 73

Нагадаємо, що футболіста «Реала» позбавили водійських прав на вісім місяців через водіння у нетверезому стані.

До слова, «Трабзонспор» Маліновського та Батагова зіграє товариський матч з «Зенітом» у Росії.

 

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Баварія

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