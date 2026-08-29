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«Шахтар» – «Полісся». Прогноз і анонс на матч четвертого туру УПЛ

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Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Шахтар» – «Полісся». Прогноз і анонс на матч четвертого туру УПЛ
Житомиряни вміють протистояти «гірникам»
фото: ФК «Полісся»

Фаворити сезону перетнуться в місті Лева

Сьогодні, 29 серпня, донецький «Шахтар» у Львові на «Арені Львів» зустрінеться з житомирським «Поліссям» у рамках 4-го туру української Прем'єр-ліги 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Шахтар» – «Полісся»

Лідером симпатій у протистоянні на 12:50 29 серпня стали «гірники», переконані фахівці GGBET. На потенційну перемогу команди Арди Турана виставлено коефіцієнт 1,78. Натомість на ймовірну звитягу «поліських вовків» закладено кеф 4,87. На підсумкову нічию запропоновано бал 3,62. Тим часом бойовий мир (1:1) оцінено коефіцієнтом 6,67. Зате на тотал більше 3,0 виставлено кеф 3,02.

Передматчевий стан команд

«Шахтар» стартував у сезоні з трьох перемог поcпіль. Спершу гірники розгромили «Кудрівку» (5:1) з голами вінгера Аліссона, хавбека Мейрелліша та хет-триком форварда Еліаса. Далі підопічні Турана здолали кам'янець-подільський «Епіцентр» (2:0). Забиті м'ячі до свого активу записали півзахисники Очеретько та Назарина. У попередньому турі «Шахтар» переграв «Харків» (1:0) зусиллями вінгера Невертона.

Тим часом «Полісся» перемогло двічі. Спершу команда Руслана Ротаня здолала одеський «Чорноморець» (2:1). Голами відзначилися півзахисник Велетень і нападник Краснопір. Далі житомиряни переграли «Харків» (3:1). Забиті м'ячі оформили хавбек Андрієвський, оборонець Чоботенко та півзахисник Брагару. А от луганській «Зорі» «поліські вовки» програли (1:2). Єдиний гол до свого активу записав хавбек Федор.

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Коли зграя разом, її вже неможливо зупинити. Молоді, амбітні, голодні до перемог – тримай лінію футболу разом з ФК «Полісся» та GGBET – офіційним партнером поліських вовків.

Історія очних зустрічей

«Полісся» залишається незручним суперником для «гірників». На рівні Прем'єр-ліги команди зіграли шість поєдинків. «Шахтар» здобув лише одну перемогу проти трьох звитяг житомирян.

У минулому сезоні матчі між команди були малорезультативними. У першому колі суперники розписали нічию у Житомирі (0:0). Натомість у другому команда Турана оформила першу перемогу над «поліськими вовками» (1:0). Єдиний м'яч оформив центрбек Бондар.

Де дивитися матч «Шахтар» – «Полісся»

У прямому ефірі поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на великих OTT-платформах і в провідних кабельних мережах України. Онлайн-відеотрансляція зустрічі запланована на 18:00 за київським часом.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» УПЛ ФК «Полісся»

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