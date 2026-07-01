Одна з боксерських організацій вже санкціонувала бій за вакантний титул Усика

Чемпіонський пояс за версією IBF розіграють Френк Санчес та Мозес Ітаума

Міжнародна боксерська федерація (IBF) офіційно санкціонувала чемпіонський бій за вакантний титул у надважкій вазі після рішення українця Олександра Усика звільнити пояс. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу IBF.

Усик офіційно повідомив президенту IBF Даррілу Піплзу про відмову від титулу, подякувавши федерації за можливість стати абсолютним чемпіоном світу у двох вагових категоріях. В IBF зазначили велику роль Усика в розвитку боксу, відзначивши його «талант і прагнення до досконалості, що справили тривалий вплив на бокс і продовжуватимуть надихати майбутні покоління бійців».

Після звільнення титулу федерація санкціонувала бій за вакантний пояс між кубинцем Френком Санчесом та британцем Мозесом Ітаумою. Саме ці боксери є двома найрейтинговішими претендентами за версією організації. Проте дата та місце проведення чемпіонського поєдинку наразі не оголошені.

Раніше Усик заявив, що добровільно звільняє всі свої чемпіонські титули у надважкій вазі, однак наголосив, що не завершує професійну кар'єру. На підтвердження цього, промоутер Едді Гірн назвав ім'я вірогідного наступного суперника Усика. Ймовірним суперником Усика стане колишній чемпіон світу за версією WBC Деонтей Вайлдер. За словами Гірна, домовленість про бій уже досягнута.

Про свій намір зустрітися з Вайлдером Усик казав ще 2025 року під час конгресу WBC у Таїланді. Українець пояснював, що прагне перемогти всіх найсильніших представників свого покоління у надважкій вазі.

Нагадаємо, ексчемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик зберіг за собою друге місце в рейтингу P4P (кращих боксерів незалежно від вагової категорії) за версією журналу The Ring.