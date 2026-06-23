Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Усик отримав дедлайн для організації бою проти Кабаєла

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Усик отримав дедлайн для організації бою проти Кабаєла
Олександр Усик переміг в останньому бою Ріко Верховена
фото: Getty Images

Український боксер повинен визначитись до 30 червня

Світова боксерська рада (WBC )встановила дедлайн для Олександра Усика та Агіта Кабаєла для організації бою за звання чемпіона світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Boxing Scene.

Дедлайн для організації бою Усик – Кабаєл спливатиме до 30 червня. Якщо боксери не домовляться між собою про поєдинок, його виставлять на промоутерські торги.

При цьому Усик може відмовитися від бою з Кабаєлом. Однак у такому випадку українець муситиме звільнити чемпіонський пояс WBC.

Нагадаємо, WBC зобов’язала чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика провести свій наступний бій проти тимчасового чемпіона WBC у хевівейті Агіта Кабаєла.

Президент WBC Маурісіо Сулейман заявив, що наступним суперником Усика стане Кабаєл. На думку очільника організації, тимчасовий чемпіон заслужив шанс на повноцінний титул. Також Глава Генерального управління з питань розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Аш-Шейх зазначив, що планує організувати цей поєдинок.

Усик у своєму останньому бою переміг Ріко Верховена у рамках боксерського шоу в Єгипті. Українець виграв технічним нокаутом наприкінці 11-го раунду. Олександр Усик здобув свою 25-ту перемогу на професійному рингу та продовжує залишатися чемпіоном світу у хевівейті за версіями WBA/WBС/IBF, а також володарем поясу The Ring.

До слова, колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі заявив, що готовий замінити Усика у поєдинку проти німця Агіта Кабаєла.

«Я хочу стати триразовим чемпіоном світу. Є кілька сценаріїв для цього, і, до речі, я перебуваю у відмінному становищі. Я перебуваю на першому місці рейтингу WBC. Якщо Усик відмовиться від бою з Кабаєлом, то тоді з Агітом поб’юся я», – заявив Ф'юрі.

Теги: бокс Олександр Усик

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олександр Усик зустрівся з Трампом в Овальному кабінеті
Усик, Трамп і політичні амбіції боксера
13 червня, 09:42
Олександр Усик переміг Ріко Верховена технічним нокаутом в 11 раунді
Верховен не визнає поразку від Усика і оскаржить нокаут
25 травня, 04:40
Даніель Лапін та Олександр Усик під час підготовки до боїв
Усик підтримав Лапіна після несподіваної поразки
23 травня, 22:44
Олександр Усик переміг Ріко Верховена
Перші слова Усика після перемоги: Україну бомблять, моя родина дивилася бій в укритті
24 травня, 02:29
Усик з Трампом в Овальному кабінеті
Усик зустрівся з Трампом у Білому домі
13 червня, 01:27
Голуб подякував Усику за життєву мудрість
Стало відомо, хто готував Усика до бою з Верховеном
25 травня, 16:30
Усик переміг Верховена в 11 раунді
Верховен після поразки від Усика потрапив до топ-10 рейтингу Всесвітньої боксерської ради
3 червня, 15:17
Усик: «Вперше відвідав Пентагон. Важко передати словами емоції»
«Справді вражає!». Усик вперше відвідав Пентагон
12 червня, 15:28
Тайсон Ф’юрі: Якщо Усик відмовиться від бою з Кабаєлом, тоді з ним поб’юся я
Ф'юрі готовий замінити Усика в титульному бою
17 червня, 16:42

Новини

Мбаппе зізнався, чи збирається відібрати у Мессі титул кращого бомбардира
Мбаппе зізнався, чи збирається відібрати у Мессі титул кращого бомбардира
GGBET – титульний спонсор Чемпіонату України з баскетболу 3х3
GGBET – титульний спонсор Чемпіонату України з баскетболу 3х3
ЛНЗ офіційно поповнив склад трьома новачками
ЛНЗ офіційно поповнив склад трьома новачками
Зірковий російський волейболіст пообіцяв вбити дружину в приміщенні суду – джерело
Зірковий російський волейболіст пообіцяв вбити дружину в приміщенні суду – джерело
Усик отримав дедлайн для організації бою проти Кабаєла
Усик отримав дедлайн для організації бою проти Кабаєла
Став відомий склад збірної Грузії з баскетболу на гру проти України
Став відомий склад збірної Грузії з баскетболу на гру проти України

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
Сьогодні, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
Сьогодні, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
Вчора, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
Вчора, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
Вчора, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua