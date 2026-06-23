Усик отримав дедлайн для організації бою проти Кабаєла

Український боксер повинен визначитись до 30 червня

Світова боксерська рада (WBC )встановила дедлайн для Олександра Усика та Агіта Кабаєла для організації бою за звання чемпіона світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Boxing Scene.

Дедлайн для організації бою Усик – Кабаєл спливатиме до 30 червня. Якщо боксери не домовляться між собою про поєдинок, його виставлять на промоутерські торги.

При цьому Усик може відмовитися від бою з Кабаєлом. Однак у такому випадку українець муситиме звільнити чемпіонський пояс WBC.

Нагадаємо, WBC зобов’язала чемпіона WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика провести свій наступний бій проти тимчасового чемпіона WBC у хевівейті Агіта Кабаєла.

Президент WBC Маурісіо Сулейман заявив, що наступним суперником Усика стане Кабаєл. На думку очільника організації, тимчасовий чемпіон заслужив шанс на повноцінний титул. Також Глава Генерального управління з питань розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Аш-Шейх зазначив, що планує організувати цей поєдинок.

Усик у своєму останньому бою переміг Ріко Верховена у рамках боксерського шоу в Єгипті. Українець виграв технічним нокаутом наприкінці 11-го раунду. Олександр Усик здобув свою 25-ту перемогу на професійному рингу та продовжує залишатися чемпіоном світу у хевівейті за версіями WBA/WBС/IBF, а також володарем поясу The Ring.

До слова, колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі заявив, що готовий замінити Усика у поєдинку проти німця Агіта Кабаєла.

«Я хочу стати триразовим чемпіоном світу. Є кілька сценаріїв для цього, і, до речі, я перебуваю у відмінному становищі. Я перебуваю на першому місці рейтингу WBC. Якщо Усик відмовиться від бою з Кабаєлом, то тоді з Агітом поб’юся я», – заявив Ф'юрі.