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Директор команди Усика пояснив рішення боксера відмовитись від усіх титулів

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Директор команди Усика пояснив рішення боксера відмовитись від усіх титулів
Олександр Усик переміг в останньому бою Ріко Верховена
фото: Getty Images

Сергій Лапін: Усик завжди хотів завершити кар’єру фінальними боями у США

Сергій Лапін, директор команди ексчемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика, прокоментував його відмову від своїх титулів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ESPN.

«Як спортивний директор Усика, можу сказати, що це рішення було прийнято з урахуванням майбутнього надважкої ваги. Олександр відмовився від титулів органу, що санкціонує, щоб дати Ентоні Джошуа можливість боротися за їх завоювання і об’єднання.

Щодо Олександра, його метою завжди була завершити свою легендарну кар’єру фінальними боями в США, де він хоче залишити останній розділ своєї боксерської спадщини», – сказав Лапін.

Про своє рішення відмовитись від титулів Усик оголосив учора. При цьому українець поки не збирається йти зі спорту, заявивши про намір провести «останній танець».

Нагадаємо, раніше WBC зобов’язала Усика провести захист титулу проти Агіта Кабаєла. Президент Маурісіо Сулейман вважає, що тимчасовий чемпіон заслужив шанс поборотися за повноцінний титул.

Дедлайн для організації бою Усик – Кабаєл спливав 30 червня. Якщо б боксери не домовилися між собою про поєдинок, його виставили б на промоутерські торги. При цьому Усик міг відмовитися від бою з Кабаєлом.

У своєму останньому бою Усик переміг Ріко Верховена 23 травня в рамках боксерського шоу в Єгипті. У цьому поєдинку Усик здобув свою 25-ту перемогу на професійному рингу.

До слова, колишній чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі заявив, що готовий замінити Усика у поєдинку проти німця Агіта Кабаєла.

«Я хочу стати триразовим чемпіоном світу. Є кілька сценаріїв для цього, і, до речі, я перебуваю у відмінному становищі. Я перебуваю на першому місці рейтингу WBC. Якщо Усик відмовиться від бою з Кабаєлом, то тоді з Агітом поб’юся я», – заявив Ф'юрі.

Теги: бокс Олександр Усик

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