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Усик сенсаційно відмовився від усіх чемпіонських поясів

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Усик сенсаційно відмовився від усіх чемпіонських поясів
Олександр Усик (у центрі) добровільно перестав бути чемпіоном
фото: Usyk-17 Promotions

Вітчизняний боксер зробив вакантними титули в надважкій вазі

Українець Олександр Усик вирішив відмовитися від колекції чемпіонських поясів за різними версіями. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram спортсмена.

Непереможний на професіональному рівні боксер звільнив титули WBC, WBA, IBO, IBF та The Ring у хевівейті. Тепер провідні боксерські організації повинні визначити офіційних претендентів на чемпіонські пояси. Водночас Усик не завершить кар'єру.

«Гарний день сказати про те, що я хочу покинути всі свої пояси, якими сьогодні володію. Зробити їх вільними, аби боксували хлопці, які стоять в черзі за ними. Друзі, я полишаю пояси, але не йду зі спорту, тому що в мене є last dance. Усім хочу подякувати, з повагою ставлюсь до всіх організацій. Хочу всім подякувати та сказати: «Далі більше». Слава Богу за все. Слава Україні!» – заявив боксер.

Українець перейшов у надважку вагу в 2019 році. Перший титул він завоював у наступному році. У травні 2024-го Усик перемг британського боксера Тайсона Ф'юрі та вперше став абсолютним чемпіоном світу в хевівейті. Влітку 2025 року він нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став беззаперечним чемпіоном вагової категорії.

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Допис, поширений Usyk. The Cat. Oleksandr (@usykaa)

До слова, раніше Усик підтримав Даніеля Лапіна після несподіваної поразки. Напівважковаговик поступився французу Бенжамену Мендесу Тапі нокаутом у четвертому раунді. Ця поразка стала для українця першою на професіональному рівні.

Нагадаємо, нещодавно Ф'юрі кинув виклик Усику на третій бій. Українець доволі оперативно відповів британському боксеру. У спеціальному відеозверненні він підтвердив готовність втретє битися з «Циганським Королем».

Теги: бокс IBF Олександр Усик WBC WBA

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