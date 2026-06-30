Стало відомо, на якому місці опинився Усик у рейтингу The Ring після відмови від титулів

Лідер престижного списку не змінився

Ексчемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик зберіг за собою друге місце в рейтингу P4P (кращих боксерів незалежно від вагової категорії) за версією журналу The Ring. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Ring.

Минулого тижня Олександр Усик оголосив про рішення зробити всі свої чемпіонські титули вакантними. Водночас українець поки не збирається залишати спорт, заявивши про намір провести «останній танець».

У своєму останньому бою 23 травня Усик переміг Ріко Верховена у рамках боксерського шоу в Єгипті. Для українця перемога над Верховеном стала 25-ю на професійному рингу.

Лідерство в престижному рейтингу журналу The Ring продовжує утримувати абсолютний чемпіон світу у другій найлегшій вазі Наоя Іноуе, який обійшов Усика у попередній редакції рейтингу. Також в топ-10 найкращих боксерів потрапив чемпіон світу за версією WBA у першій середній вазі Джарон Енніс.

Рейтинг P4P від The Ring

Наоя Іноуе Олександр Усик Шакур Стівенсон Джессі Родрігес Давид Бенавідес Дмітрій Бівол Дзунто Накатані Девін Хейні Джарон Енніс Оскар Колласо

Нагадаємо, Олександр Усик розповів, чи планує він завершувати кар’єру після рішення відмовитися від своїх титулів та анонсував майбутній великий бій.

«Ні. Я поки що не завершую кар’єру. Попереду, як мінімум, ще один великий бій. З ким саме, зараз говорити зарано. Ми розглядаємо різні варіанти. Для мене важливо, щоб це був великий виклик, велика подія і гідні умови, які відповідають тому шляху, який ми пройшли. Коли рішення буде прийняте, я обов’язково про нього скажу.

Я вже довів у ринзі все, що хотів довести. Кожен чемпіонський пояс був для мене великою честю. Сьогодні мене цікавлять лише великі бої, великі події та гідні виклики. Саме тому я свідомо звільнив пояси, щоб надважкий дивізіон жив і розвивався, а інші боксери отримали свій шанс», – розповів Усик.