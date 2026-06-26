Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Обмін полоненими, надзвичайний стан у Криму. Головне за 26 червня 2026

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Обмін полоненими, надзвичайний стан у Криму. Головне за 26 червня 2026
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин 26 червня 2026 року

Окупаційна влада Криму запровадила надзвичайний стан. Україна повернула з російського полону 160 захисників. Також Усик відмовився від усіх чемпіонських поясів.

«Главком» склав добірку головних подій 26 червня.

Обмін полоненими

Україна повернула з російської неволі ще 160 військових
Україна повернула з російської неволі ще 160 військових
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Україна провела черговий обмін полоненими з Росією та повернула додому 160 військовослужбовців, які були в полоні ще з 2022 року.

Серед звільнених сьогодні – військовослужбовці Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, нацгвардійці та прикордонники. Вони захищали Україну в Маріуполі та на «Азовсталі», на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках, розповів президент.

Надзвичайний стан у Криму

Рішення пояснюють необхідністю «врегулювання економічних питань»
Рішення пояснюють необхідністю «врегулювання економічних питань»
фото: скриншот з відео

Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що спільно з так званим «губернатором» Севастополя Михайлом Развожаєвим ухвалено рішення про введення режиму надзвичайної ситуації регіонального характеру на території тимчасово окупованого Криму та Севастополя.

Усик відмовився від усіх чемпіонських поясів

Українець Олександр Усик вирішив відмовитися від колекції чемпіонських поясів за різними версіями.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Usyk. The Cat. Oleksandr (@usykaa)

Непереможний на професіональному рівні боксер звільнив титули WBC, WBA, IBO, IBF та The Ring у хевівейті. Тепер провідні боксерські організації повинні визначити офіційних претендентів на чемпіонські пояси. Водночас Усик не завершить кар'єру.

Україна запровадила санкції проти колаборантів

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про продовження санкцій проти субʼєктів, які обслуговують російський військово-промисловий комплекс, та запровадження санкцій проти зрадників-колаборантів.

Інші важливі новини

Читайте також:

Теги: санкції війна обмін полоненими Володимир Зеленський Олександр Усик

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін вже не може контролювати ні країну, ні самого себе
Путін почав новий етап залякування. До чого готуватися?
28 травня, 16:48
Червінський добивається відшкодування моральної компенсації, сума якої поки невідома
Ексрозвідник Червінський подав позов проти СБУ та Малюка
27 травня, 12:43
Пєсков заявив, що Зеленський міг просто передати лист Путіну, а не повідомляти про це привселюдно
Пєсков розкрив, як Путіну вручали лист від Зеленського
7 червня, 15:47
Юлія Мендель вийшла із новими заявами
Мендель випрошує у Зеленського здатися Путіну: деталі скандальної заяви
8 червня, 12:28
У Харкові постраждало 15 людей, з них двоє дітей
Масований удар по Харківщині: рятувальники показали наслідки
9 червня, 06:15
На території зоопарку спалахнула пожежа у вольєрі
Окупанти вдарили по зоопарку в Харкові, загинули тварини (фото)
15 червня, 19:47

Події в Україні

Ексміністр назвав енергооб’єкти в Криму, які мають привернути увагу ЗСУ
Ексміністр назвав енергооб’єкти в Криму, які мають привернути увагу ЗСУ
Обмін полоненими, надзвичайний стан у Криму. Головне за 26 червня 2026
Обмін полоненими, надзвичайний стан у Криму. Головне за 26 червня 2026
Росія атакувала Нікополь: загинули двоє людей, понад 10 постраждали
Росія атакувала Нікополь: загинули двоє людей, понад 10 постраждали
Обмін полоненими: скільки бійців «Азова» повернулися додому
Обмін полоненими: скільки бійців «Азова» повернулися додому
Сирський розкрив кількість окупантів, які воюють в Україні
Сирський розкрив кількість окупантів, які воюють в Україні
Окупанти вдарили по АЗС у Сумах, постраждали люди (фото)
Окупанти вдарили по АЗС у Сумах, постраждали люди (фото)

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua