Обмін полоненими, надзвичайний стан у Криму. Головне за 26 червня 2026

Дайджест новин 26 червня 2026 року

Окупаційна влада Криму запровадила надзвичайний стан. Україна повернула з російського полону 160 захисників. Також Усик відмовився від усіх чемпіонських поясів.

«Главком» склав добірку головних подій 26 червня.

Обмін полоненими

Україна повернула з російської неволі ще 160 військових фото: Володимир Зеленський/Telegram

Україна провела черговий обмін полоненими з Росією та повернула додому 160 військовослужбовців, які були в полоні ще з 2022 року.

Серед звільнених сьогодні – військовослужбовці Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту, нацгвардійці та прикордонники. Вони захищали Україну в Маріуполі та на «Азовсталі», на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках, розповів президент.

Надзвичайний стан у Криму

Рішення пояснюють необхідністю «врегулювання економічних питань» фото: скриншот з відео

Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що спільно з так званим «губернатором» Севастополя Михайлом Развожаєвим ухвалено рішення про введення режиму надзвичайної ситуації регіонального характеру на території тимчасово окупованого Криму та Севастополя.

Усик відмовився від усіх чемпіонських поясів

Українець Олександр Усик вирішив відмовитися від колекції чемпіонських поясів за різними версіями.

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Непереможний на професіональному рівні боксер звільнив титули WBC, WBA, IBO, IBF та The Ring у хевівейті. Тепер провідні боксерські організації повинні визначити офіційних претендентів на чемпіонські пояси. Водночас Усик не завершить кар'єру.

Україна запровадила санкції проти колаборантів

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про продовження санкцій проти субʼєктів, які обслуговують російський військово-промисловий комплекс, та запровадження санкцій проти зрадників-колаборантів.

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