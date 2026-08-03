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Мудрик провів перше тренування у складі «Челсі» після дискваліфікації

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Мудрик провів перше тренування у складі «Челсі» після дискваліфікації
Михайло Мудрик з партнерами по «Челсі» на першому тренуванні
фото: Х

Українець нарешті приєднався до партнерів по клубу

Вінгер збірної України Михайло Мудрик провів перше тренування у складі «Челсі» після скасування дискваліфікації за вживання допінгу. Про це повідомляє «Главком».

25-річний футболіст прибув до Гонконгу, де лондонська команда проводить передсезонний збір. За кілька годин у мережі з’явилися фото з тренування, де Мудрик вже позує у формі «Челсі». Серед тих, хто поруч із українцем – новачок команди Денні Велбек, який виступав за збірну Англії, «Манчестер Юнайтед» та інші клуби.

«Челсі» вже провів два контрольні матчі: переміг «Сідней Вондерерс» (6:4) і поступився «Тоттенгему» (1:2). У наступному поєдинку «сині» зіграють проти «Ювентуса». Гра відбудеться 5 серпня. На «синіх» також чекають спаринги з італійським «Міланом» (8 серпня), малайзійським «Джохором» (9 серпня) та іспанським «Реал Сосьєдадом» (15 серпня).

Наразі тренерський штаб «Челсі» прагне оцінити кондиції Мудрика після тривалого перебування поза тренувальним процесом. Українець навряд чи візьме участь хоч в одному з контрольних матчів, але займатиметься з першою командою. Після турне менеджмент «синіх» ухвалить рішення щодо майбутнього вінгера.

Днями Футбольна асоціація Англії закрила провадження щодо українця та дозволила вінгеру відновити виступи. Мудрик пропустив майже два роки через позитивний тест на допінг. Упродовж цього періоду він не мав права тренуватися з командою.

Нагадаємо, декілька клубів Англійської Прем’єр-ліги звернулися до «Челсі» щодо оренди українського вінгера Михайла Мудрика. Зокрема, одним із клубів, який хоче орендувати Мудрика, є «Ковентрі», який влітку повернувся в АПЛ і де головним тренером працює легендарний колишній футболіст і тренер «Челсі» Френк Лемпард.

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Теги: Михайло Мудрик ФК Челсі НОВИНИ ФУТБОЛУ

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