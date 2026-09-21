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Ігор Костюк продовжить тренувати «Динамо»

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Ігор Костюк продовжить тренувати «Динамо»
«Динамо» зустрінеться з «Шахтарем» у 1/8 фіналу Кубку України
фото: ФК «Динамо». Ігор Костюк

Доля керманича киян буде визначена після міжнародної паузи

Ігор Костюк продовжить тренувати «Динамо» до міжнародної паузи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Ігоря Бурбаса.

Керівництво біло-синіх планує визначитись з тим, хто тренуватиме команду, після матчів збірних.

Ігор Костюк працює з «Динамо» з листопада 2025 року, біля керма команди він замінив Олександра Шовковського. Під його керівництвом минулого сезону біло-сині завоювали Кубок Украхни, обігравши у фіналі «Чернігів» (3:1).

Цього сезону «Динамо» не зуміло кваліфікуватись до єврокубків, поступившись «ПАОКу» у Лізі Європи (2:5) та «Карабаху» у Лізі конференцій (1:2). На міжнародну паузу кияни пішли четвертими в чемпіонату України, маючи в своєму активі 13 очок.

Нагадаємо, що «Динамо» з пізніми голами дотиснуло «Зорю» в Українській Прем'єр-лізі – результативними ударами відзначились Бражко та Пономаренко.

До слова, Артем Степанов не допоможе збірній України у Лізі націй. Нападник отримав трамву у грі чемпіонату Нідерландів з «Феєнордом».

У вересні-жовтні на «синьо-жовтих» чекають чотири поєдинки в групі B2 Ліги націй. Розпочнуть підопічні Мальдери з двох виїзних поєдинків – проти збірних Угорщини та Грузії. Далі в словацькій Трнаві національна команда України прийме Північну Ірландію і Угорщини.

Календар матчів збірної України в Лізі націй 2026/27

  • 25 вересня, Угорщина – Україна
  • 28 вересня, Грузія – Україна
  • 2 жовтня, Україна – Північна Ірландія
  • 5 жовтня, Україна – Угорщина
  • 14 листопада, Північна Ірландія – Україна
  • 17 листопада, Україна – Грузія
Теги: УПЛ Ігор Костюк ФК «Динамо» НОВИНИ ФУТБОЛУ

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